[{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már régóta próbálják az észak-magyarországi városba csábítani az étteremláncot, most sikerült. ","shortLead":"Már régóta próbálják az észak-magyarországi városba csábítani az étteremláncot, most sikerült. ","id":"20210501_McDonalds_Ozd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0296b1ed-336f-452a-9eb9-7325fd838aa5","keywords":null,"link":"/kkv/20210501_McDonalds_Ozd","timestamp":"2021. május. 01. 17:55","title":"Öt éve várják, idén megnyílik az első McDonald’s Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klárát, a párt EP-képviselőjét és Gyurcsány Ferenc feleségét nevezte meg a Demokratikus Koalíció a párt miniszterelnök-jelöltjének. Egy Dobrev-Jakab-Karácsony küzdelem a legvalószínűbb jelen állás szerint. Bár Karácsony Gergely egyelőre még hallgat.","shortLead":"Dobrev Klárát, a párt EP-képviselőjét és Gyurcsány Ferenc feleségét nevezte meg a Demokratikus Koalíció a párt...","id":"20210502_Bejelentette_a_DK_hogy_kit_jelolnek_miniszterelnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff450525-cac0-45f2-b5b3-ed7d262a15cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Bejelentette_a_DK_hogy_kit_jelolnek_miniszterelnoknek","timestamp":"2021. május. 02. 15:17","title":"Bejelentette a DK: Dobrev Klára a párt miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","shortLead":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","id":"20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba0d8de-fc98-482b-a9e3-baa4a8739980","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","timestamp":"2021. május. 03. 12:14","title":"Cenzúra, homofóbia, politika – egy koncertből lett közéleti vita Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ce881a-a251-4a4b-a8af-bd6ce288c921","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hamarosan vége az unión kívülről rendelt kis értékű csomagok áfamentességének. Ez a vásárlókat drágább, de jobb termékek, a boltokat kínálatbővítés felé terelheti. A nagy ázsiai kereskedők már bázisokat létesítenek az EU-ban.","shortLead":"Hamarosan vége az unión kívülről rendelt kis értékű csomagok áfamentességének. Ez a vásárlókat drágább, de jobb...","id":"202117__internetes_rendeles__forgalmi_ado__elveszni_avamon__kiskapuk_a_selyemuton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82ce881a-a251-4a4b-a8af-bd6ce288c921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6c909c-9504-441a-a060-70f210704140","keywords":null,"link":"/360/202117__internetes_rendeles__forgalmi_ado__elveszni_avamon__kiskapuk_a_selyemuton","timestamp":"2021. május. 02. 08:15","title":"Mi lesz, ha minden Kínából rendelt filléres cucc után adózni kell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarta egy férfi Vértesszőlősön, hogy kórházba vigyék, emiatt eltörte a mentőápoló kezét.","shortLead":"Nem akarta egy férfi Vértesszőlősön, hogy kórházba vigyék, emiatt eltörte a mentőápoló kezét.","id":"20210503_mentos_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf91d1a-9df8-4a41-954b-05fe56926a43","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_mentos_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2021. május. 03. 09:00","title":"Még három hónapig rács mögött tartanák a férfit, aki eltörte az őt ellátó mentős kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet. ","shortLead":"A Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet. ","id":"20210501_borton_vedettsegi_igazolvany_hamisitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c6216-d974-4961-8819-962037910efb","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_borton_vedettsegi_igazolvany_hamisitas","timestamp":"2021. május. 01. 16:51","title":"Öt évet is kaphat, aki a védettségi igazolványt meghamisítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül szavazott az Európa Tanácsban többször is az emberi jogok ellen, amikor az azerbajdzsáni jogsértésekről volt szó. A Süddeutsche Zeitung azonban úgy tudja, hogy a CDU-CSU több politikusa mellett további személyek is a hatóságok látókörébe kerültek.","shortLead":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül...","id":"20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef9be-ab83-4403-bc08-ab25d8d0fea2","keywords":null,"link":"/360/20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","timestamp":"2021. május. 03. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Német kormánypárti politikusoknak is mentek azeri kenőpénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hűtőben tárolt vakcináknak nem esett baja, mert a tűz nem érte el az áramellátó berendezést.\r

","shortLead":"A hűtőben tárolt vakcináknak nem esett baja, mert a tűz nem érte el az áramellátó berendezést.\r

","id":"20210501_Oltasellenes_felgyujtani__olasz_oltopontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cc88a-f835-4d6f-8f0a-ac740fa74649","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Oltasellenes_felgyujtani__olasz_oltopontot","timestamp":"2021. május. 01. 19:49","title":"Oltásellenesek akartak felgyújtani egy olasz oltópontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]