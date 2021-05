Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e68d0c97-b6b2-421f-a049-1fd3c4c0eecf","c_author":"Nyusztay Máté","category":"itthon","description":"A naponta közölt koronavírusszámokból nehéz átlátni, valójában hol is tart a járvány. Éppen ezért elkészítettük a heti és havi összesítést, amelyből jól látszik, milyen volt a járvány dinamikája, és hogy hogyan cseng le éppen a harmadik hullám. ","shortLead":"A naponta közölt koronavírusszámokból nehéz átlátni, valójában hol is tart a járvány. Éppen ezért elkészítettük a heti...","id":"20210503_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e68d0c97-b6b2-421f-a049-1fd3c4c0eecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b030ca-1f2f-4659-bebf-4cdcff0f1bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid","timestamp":"2021. május. 03. 18:25","title":"Lépjünk egyet hátra, máris tisztábban látszik, hogyan cseng le a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek a szellemekben, van kereslet a DiedInHouse.com szolgáltatására.","shortLead":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek...","id":"202117_szellemes_cimek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee8856-0dc0-445e-92bf-5f6470bc7fdb","keywords":null,"link":"/360/202117_szellemes_cimek","timestamp":"2021. május. 03. 17:00","title":"Szellemektől és szexuális ragadozóktól is véd egy szemfüles vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során áttörtek egy kordonon és benyomultak az Old Traffordra. A történtek miatt el kellett halasztani a csapat Liverpool elleni bajnokiját.","shortLead":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során...","id":"20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d43f6a0-0147-4da3-8495-1c01fa6ef4aa","keywords":null,"link":"/sport/20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","timestamp":"2021. május. 03. 20:45","title":"Nyomozás indult amiatt, hogy elfoglalták a szurkolók a Manchester United stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","shortLead":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","id":"20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea70ac0-39f0-46d7-8277-8e951c0edc9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","timestamp":"2021. május. 03. 09:59","title":"Magyarérettségi: nem okozhatott meglepetést a feladatsor a vizsgázóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c73b64-164f-46a2-9fa6-27e2c303c388","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Eddig 13 uniós tagállam adta le a nemzeti helyreállítási tervét Brüsszelben, Magyarország nincs közöttük, a határidő múlt héten péntek volt. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy Magyarországnak mik a szándékai. A pénz nem vész el, csak később érkezhet.","shortLead":"Eddig 13 uniós tagállam adta le a nemzeti helyreállítási tervét Brüsszelben, Magyarország nincs közöttük, a határidő...","id":"20210503_Tizenharom_unios_orszag_mar_sorban_all_a_helyreallitasi_penzert__Magyarorszag_meg_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38c73b64-164f-46a2-9fa6-27e2c303c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2e9874-a7aa-42dc-818f-c83748c658a3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210503_Tizenharom_unios_orszag_mar_sorban_all_a_helyreallitasi_penzert__Magyarorszag_meg_nem","timestamp":"2021. május. 03. 14:58","title":"Tizenhárom uniós ország már sorban áll a helyreállítási pénzért – Magyarország még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67270a1-c39b-4181-82ff-a3a30ab702db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyol márka új motorja már ismerős lehet a VW konszern különböző típusaiból.","shortLead":"A spanyol márka új motorja már ismerős lehet a VW konszern különböző típusaiból.","id":"20210504_190_loeros_benzinmotort_kapott_az_uj_seat_leon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67270a1-c39b-4181-82ff-a3a30ab702db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6a9f9-e8ee-46fe-8345-b439fb28aeda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_190_loeros_benzinmotort_kapott_az_uj_seat_leon","timestamp":"2021. május. 04. 11:21","title":"190 lóerős benzinmotort kapott az új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8de5e64-f1c0-43d1-8775-8211d043a67b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet bérleteket is venni a napokban 125 éves színház következő évadára.","shortLead":"Már lehet bérleteket is venni a napokban 125 éves színház következő évadára.","id":"20210504_Dontott_a_nyitasrol_es_az_uj_bemutatokrol_a_Vigszinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8de5e64-f1c0-43d1-8775-8211d043a67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29700e4c-8b57-4026-aeb3-5b3cac14683d","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dontott_a_nyitasrol_es_az_uj_bemutatokrol_a_Vigszinhaz","timestamp":"2021. május. 04. 11:42","title":"Döntött a nyitásról és az új bemutatókról a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben is nyerne 2022-ben.","shortLead":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben...","id":"20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5e5507-b936-4670-ba13-400b4c105932","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","timestamp":"2021. május. 03. 11:11","title":"Republikon: Mellár Tamás a legnépszerűbb jelölt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]