[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","shortLead":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","id":"20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90213451-5271-4c28-a142-d60c24bb2c04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","timestamp":"2021. május. 05. 08:04","title":"Halálra gázoltak egy embert az M70-es autópálya egyik pihenőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során áttörtek egy kordonon és benyomultak az Old Traffordra. A történtek miatt el kellett halasztani a csapat Liverpool elleni bajnokiját.","shortLead":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során...","id":"20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d43f6a0-0147-4da3-8495-1c01fa6ef4aa","keywords":null,"link":"/sport/20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","timestamp":"2021. május. 03. 20:45","title":"Nyomozás indult amiatt, hogy elfoglalták a szurkolók a Manchester United stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dán hatóság szerint az oltóanyag előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások kockázatait.","shortLead":"A dán hatóság szerint az oltóanyag előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások kockázatait.","id":"20210503_dania_johnson_and_johnson_vakcina_janssen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2edaee-214b-42a9-a33a-75515a134298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_dania_johnson_and_johnson_vakcina_janssen","timestamp":"2021. május. 03. 19:21","title":"Dánia nem alkalmazza többé a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint az állásfoglalást csak az eddig rendelkezésre álló adatok alapján készítették, hivatalos döntés csak a hétvégén lesz. ","shortLead":"Müller Cecília szerint az állásfoglalást csak az eddig rendelkezésre álló adatok alapján készítették, hivatalos döntés...","id":"20210504_operativ_torzs_WHO_Sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5666c50-f5a7-4ab7-9cc8-e1669344aa0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_operativ_torzs_WHO_Sinopharm","timestamp":"2021. május. 04. 12:20","title":"Az operatív törzs úgy válaszolt a WHO kételyeire a Sinopharmról, hogy nem válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7e136f-325b-4d3e-92c3-ed03c8a11b14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új évad is véresnek ígérkezik. ","shortLead":"Az új évad is véresnek ígérkezik. ","id":"20210504_Dexter_sorozat_Showtime_folytatas_teaser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7e136f-325b-4d3e-92c3-ed03c8a11b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fabd27b-c9f5-4135-83c2-edc22f3fb185","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dexter_sorozat_Showtime_folytatas_teaser","timestamp":"2021. május. 04. 12:50","title":"Nem sok jót sejtet a visszatérő Dexter új teasere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030cea3e-b56b-45ba-b8a2-7d675dd5752e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az étterem rajongói búcsút mondhatnak a sült kacsának vagy a disznóhólyagnak.","shortLead":"Az étterem rajongói búcsút mondhatnak a sült kacsának vagy a disznóhólyagnak.","id":"20210504_Husmentes_menu_Eleven_Madison_Park","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=030cea3e-b56b-45ba-b8a2-7d675dd5752e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e5732b-0a49-4778-becd-afbe61ba28c2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210504_Husmentes_menu_Eleven_Madison_Park","timestamp":"2021. május. 04. 11:46","title":"Teljesen húsmentes menüre áll át a világ egyik legjobb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3188c7fc-b688-4341-b72d-44670979ca6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság becslései szerint 20 év múlva több mint 100 ezer embert foglalkoztatnak majd a drónokkal összefüggő területek.","shortLead":"Az Európai Bizottság becslései szerint 20 év múlva több mint 100 ezer embert foglalkoztatnak majd a drónokkal...","id":"20210504_dronok_koalicio_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3188c7fc-b688-4341-b72d-44670979ca6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f5acf1-6a63-4b16-bbaf-a333c7bc7164","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_dronok_koalicio_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. május. 04. 17:03","title":"Létrejött a Magyarországi Drón Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Petíció indult az endometriózisban szenvedő nők ellátásáért, a kezdeményező Szél Bernadett azt követően döntött így, hogy a fideszes tagok meg sem jelentek azon a bizottsági ülésen, ahol az ezzel kapcsolatos törvénymódosítását tárgyalták volna. Magyarországon a betegség által érintett 200 ezer nőt nemcsak az egészségügyi szolgálati jogviszonyba foglalt összeférhetetlenségi szabály – ami miatt benyújtotta előterjesztését az ellenzéki képviselő – tartja bizonytalanságban, de a halasztható műtétek pandémiás helyzet miatti szüneteltetése is azt eredményezi, hogy sokan nem tudják, mikor szabadulhatnak meg már végre a sok esetben nagyon fájdalmas és veszélyes tünetektől.","shortLead":"Petíció indult az endometriózisban szenvedő nők ellátásáért, a kezdeményező Szél Bernadett azt követően döntött így...","id":"20210505_endometriozis_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_osszeferhetetlenseg_kivetelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65d06e2-aae8-4849-81f0-29b1ea3d0d71","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_endometriozis_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_osszeferhetetlenseg_kivetelek","timestamp":"2021. május. 05. 06:22","title":"Szél Bernadett szerint érzéketlenség, hogy a Fidesz nem hajlandó az endometriózissal foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]