[{"available":true,"c_guid":"2c879b21-e8ed-4102-8955-6c0b7d865652","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti családja mélyszegénységben él, így nem könnyű otthon töltenie az iskolai szünetet. A táborban közös fellépésre készül egy társával, de még össze kell csiszolódniuk. Tititá, harmadik rész. ","shortLead":"Anti családja mélyszegénységben él, így nem könnyű otthon töltenie az iskolai szünetet. A táborban közös fellépésre...","id":"20210504_Doku360_Titita_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c879b21-e8ed-4102-8955-6c0b7d865652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26bb65b-c182-4ada-9172-c2f43a91e3e3","keywords":null,"link":"/360/20210504_Doku360_Titita_harmadik_resz","timestamp":"2021. május. 04. 19:00","title":"Doku360: Egyik percben Edelényben vagyok, most meg a világ legjobb zenészeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple legújabb termékébe, az AirTagbe cserélhető elem került, ezt azonban nem mindenki tartja szerencsésnek.","shortLead":"Az Apple legújabb termékébe, az AirTagbe cserélhető elem került, ezt azonban nem mindenki tartja szerencsésnek.","id":"20210504_apple_airtag_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce626fdc-37bd-4bdd-8529-f4604a7670ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_airtag_ausztralia","timestamp":"2021. május. 04. 15:03","title":"Nem árulja az új Apple-terméket egy ausztrál üzlet, mert attól tartanak, hogy kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","shortLead":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","id":"202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca84e-08cc-40fc-90f1-21dc27f46b5d","keywords":null,"link":"/360/202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","timestamp":"2021. május. 03. 11:00","title":"A Covid miatt kevesebb esélyt kapnak, akik szervátültetésre várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803ae5-3d70-42ea-a1f2-ee0825e6496a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ATV reagált a Klubrádió frekvenciájának ügyére és a meghirdetett bojkottokra. Korvin Tibor szerint már régóta szerettek volna egy nagyobb, budapesti elérésű frekvenciát, végül ez a 92,9-es lett.","shortLead":"Az ATV reagált a Klubrádió frekvenciájának ügyére és a meghirdetett bojkottokra. Korvin Tibor szerint már régóta...","id":"20210504_atv_klubradio_spirit_fm_korvin_tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3803ae5-3d70-42ea-a1f2-ee0825e6496a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495fabce-b3a0-4fd8-94f9-8cf4f7e77712","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_atv_klubradio_spirit_fm_korvin_tibor","timestamp":"2021. május. 04. 14:05","title":"Spirit FM programigazgató: Az egész klubrádiós ügy politikai színezetétől elhatárolódunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi ülésén. ","shortLead":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi...","id":"20210503_kariko_katalin_mta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0aefe5-6c18-49f2-bdce-8c35091900bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_kariko_katalin_mta","timestamp":"2021. május. 03. 10:37","title":"Itt nézheti vissza Karikó Katalin előadását a Magyar Tudományos Akadémián ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több nagy rendezvényt és fideszes politikusok által vezetett sportszövetségeket is milliárdokkal támogatnak, és ugyan nem keveset költenek utánpótlásra, nem lehet nyomon követni, az oda szánt pénz hova kerül. Eközben néhány kiadásnál még azt is meghatározzák, hogy a kettővel ezutáni kormány pénzügyminisztere hogyan tervezze majd a 2027-es költségvetést.","shortLead":"Több nagy rendezvényt és fideszes politikusok által vezetett sportszövetségeket is milliárdokkal támogatnak, és ugyan...","id":"20210504_sport_tamogatas_stadionok_sportcsarnok_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88662f42-bfa0-49cc-a253-b31485074701","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_sport_tamogatas_stadionok_sportcsarnok_koltsegvetes","timestamp":"2021. május. 04. 06:30","title":"Az utolsó fillérig megnéztük, mire mennek a kormány sportra költött milliárdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085805f2-751c-40c3-a8ae-26eb47e605cf","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A kormány tájékoztató kampánya és az oltási regisztrációra buzdítás nem jut el Fügödre, a helyi közösség és egy civil szervezet világosítja fel az embereket arról, hogy nem kell félniük a vakcináktól, így sikerült a lakosság 10 százalékát regisztrálni.","shortLead":"A kormány tájékoztató kampánya és az oltási regisztrációra buzdítás nem jut el Fügödre, a helyi közösség és egy civil...","id":"20210504_fuged_encs_indahouse_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085805f2-751c-40c3-a8ae-26eb47e605cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f71a05-dd7f-427d-b905-b30d92d2dacb","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_fuged_encs_indahouse_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. május. 04. 20:00","title":"Ahol az állam helyett a civilek járják le a lábukat, hogy be legyenek oltva az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple első összehajtható telefonja.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple...","id":"20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5c946-e6a7-437c-9579-2a7700d9aaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","timestamp":"2021. május. 04. 08:33","title":"2023-ban jöhet az összehajtható iPhone, több érdekesség is kiderült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]