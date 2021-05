Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","shortLead":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","id":"20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba0d8de-fc98-482b-a9e3-baa4a8739980","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","timestamp":"2021. május. 03. 12:14","title":"Cenzúra, homofóbia, politika – egy koncertből lett közéleti vita Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pont került egy több mint két éve húzódó ügy végére, amelynek főszereplője egy ausztrál férfi fillérekért kínált hozzáféréseket fizetős szolgáltatásokhoz, például a Netflixhez, a Spotifyhoz, az Amazon Prime-hoz. \r

","shortLead":"Pont került egy több mint két éve húzódó ügy végére, amelynek főszereplője egy ausztrál férfi fillérekért kínált...","id":"20210504_bortob_account_generator_weboldalak_uzemelteteseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2720cd6-ca9a-4696-813b-ec12a45992a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_bortob_account_generator_weboldalak_uzemelteteseert","timestamp":"2021. május. 04. 09:03","title":"Fillérekért kínált Netflixet és Spotifyt – 26 havi szabadságvesztés lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52383de-ec1e-43aa-b7c5-fa2814dcf388","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"400 millió elektromos autó számára lehetne akkumulátort készíteni abból a lítiummennyiségből, ami Németország délnyugati részében található.","shortLead":"400 millió elektromos autó számára lehetne akkumulátort készíteni abból a lítiummennyiségből, ami Németország...","id":"20210503_litium_ion_akkumulator_banyaszat_felso_rajna_volgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e52383de-ec1e-43aa-b7c5-fa2814dcf388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35bb322-b663-462d-ba10-1d8e66a3c346","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_litium_ion_akkumulator_banyaszat_felso_rajna_volgy","timestamp":"2021. május. 03. 11:33","title":"Az akkugyártók sokat várnak a Németország alatt felfedezett óriási lítiummezőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Egyelőre megállíthatatlanul nő a világ népessége, emelkedik az életszínvonal, közben pedig – a klímaváltozás miatt – egyre több és nagyobb veszély fenyegeti a mezőgazdasági terményeket, egyebek mellet az egyik legfontosabbat, a búzát is. A növekvő igények kiszolgálására és a termést veszélyeztető kihívásokra is van válasz, amit úgy hívnak, precíziós termelés. Ezúttal az egyik alapvető élelmiszer, a száraztészta gyártásához szükséges alapanyagok, a búza és tojás termelésében bekövetkezett gyökeres változásokat vesszük számba. ","shortLead":"Egyelőre megállíthatatlanul nő a világ népessége, emelkedik az életszínvonal, közben pedig – a klímaváltozás miatt –...","id":"20210503_fmcg_automatizalas_elelmiszer_alapanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d4004e-1ada-42ea-91f3-a937b6de833c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_fmcg_automatizalas_elelmiszer_alapanyag","timestamp":"2021. május. 03. 10:35","title":"Amikor mindenki nyer: így lesz a 21. században tyúkból tojás, magból búza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nehéz megjósolni, hogyan ér véget minden idők legértékesebb válása. Bill és Melinda Gates vagyonának megosztása jóval bonyolultabb lehet, mint az Amazon alapítójáé, az viszont biztosra vehető, hogy MacKenzie Scotthoz hasonlóan Bill Gates volt felesége is jócskán szán a hirtelen érkező vagyonból jótékonyságra.","shortLead":"Nehéz megjósolni, hogyan ér véget minden idők legértékesebb válása. Bill és Melinda Gates vagyonának megosztása jóval...","id":"20210504_Bill_Gates_Melinda_Gates_Microsoft_valas_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455cd6b2-bdb8-4625-8043-98dcbf7b9049","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_Bill_Gates_Melinda_Gates_Microsoft_valas_alapitvany","timestamp":"2021. május. 04. 17:55","title":"Bill és Melinda Gates válóperében 39 ezer milliárd forintnyi vagyon a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd386f9a-383a-4b8d-8cb2-dec383c39d11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett nem akar fizetni, inkább ledolgozná a bírságot.","shortLead":"Az érintett nem akar fizetni, inkább ledolgozná a bírságot.","id":"20210503_kerekpar_bicikli_birsag_10_ezer_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd386f9a-383a-4b8d-8cb2-dec383c39d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81479b49-6e01-4f83-afce-8163209ab920","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_kerekpar_bicikli_birsag_10_ezer_forint","timestamp":"2021. május. 03. 21:39","title":"10 ezer forintra büntettek egy magyar fiatalt, mert elesett a kerékpárjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dán hatóság szerint az oltóanyag előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások kockázatait.","shortLead":"A dán hatóság szerint az oltóanyag előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások kockázatait.","id":"20210503_dania_johnson_and_johnson_vakcina_janssen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2edaee-214b-42a9-a33a-75515a134298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_dania_johnson_and_johnson_vakcina_janssen","timestamp":"2021. május. 03. 19:21","title":"Dánia nem alkalmazza többé a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az érvelés volt a legkönnyebb feladat az idei érettségin.","shortLead":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az érvelés volt a legkönnyebb feladat az idei érettségin.","id":"20210503_arato_laszlo_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4432f622-a0e4-4401-9fd6-975ea78e0ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_arato_laszlo_erettsegi","timestamp":"2021. május. 03. 16:52","title":"Arató László: Könnyű, de múltba révedő az idei magyarérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]