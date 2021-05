Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet: új építési engedélyt kevesebben kértek, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet...","id":"20210505_lakasok_epitkezes_epites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524aa097-2636-4599-8cd8-a3313b361853","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_lakasok_epitkezes_epites","timestamp":"2021. május. 05. 09:10","title":"Óriásit nőtt az újonnan átadott lakások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67270a1-c39b-4181-82ff-a3a30ab702db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyol márka új motorja már ismerős lehet a VW konszern különböző típusaiból.","shortLead":"A spanyol márka új motorja már ismerős lehet a VW konszern különböző típusaiból.","id":"20210504_190_loeros_benzinmotort_kapott_az_uj_seat_leon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67270a1-c39b-4181-82ff-a3a30ab702db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6a9f9-e8ee-46fe-8345-b439fb28aeda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_190_loeros_benzinmotort_kapott_az_uj_seat_leon","timestamp":"2021. május. 04. 11:21","title":"190 lóerős benzinmotort kapott az új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A keresőcég magyarországi vezetője szerint a korábbi élethez való visszatérés katalizátorai a digitális eszközök lesznek.","shortLead":"A keresőcég magyarországi vezetője szerint a korábbi élethez való visszatérés katalizátorai a digitális eszközök...","id":"20210505_google_digitalizacio_oktatas_vallalkozas_startup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa811a6-ac5c-4494-885b-731d5aa513c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_google_digitalizacio_oktatas_vallalkozas_startup","timestamp":"2021. május. 05. 13:40","title":"A Google 50 ezer magyar cégnek segít digitálisan fejlődni, ráadásul teljesen ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük kell valamit.","shortLead":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük...","id":"20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9a2f4f-1287-44b0-be4e-cc658f30d465","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","timestamp":"2021. május. 04. 17:14","title":"Oltási igazolvány bevezetésére készül Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint előfordulhat, hogy évente be kell majd adni a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint előfordulhat, hogy évente be kell majd adni a koronavírus elleni oltást.","id":"20210504_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64c96a0-1f92-441a-a4b0-39f891cf4e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_operativ_torzs","timestamp":"2021. május. 04. 12:45","title":"Müller Cecília: Bármelyik vakcina esetében szükség lehet egy harmadik adagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f38203b-4fbf-432a-8e53-a353c8ba66a1","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Csalódtak az északír protestánsok a brit kormányban, amiért belement a tengeri határ felállításába. A brit–északír unió centenáriumát régen nem látott utcai zavargások előzték meg.","shortLead":"Csalódtak az északír protestánsok a brit kormányban, amiért belement a tengeri határ felállításába. A brit–északír unió...","id":"20210505_Eszak_Irorszag_zavargasok_Brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f38203b-4fbf-432a-8e53-a353c8ba66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327694d3-525a-404e-a772-e4ce6187c2fc","keywords":null,"link":"/360/20210505_Eszak_Irorszag_zavargasok_Brexit","timestamp":"2021. május. 05. 11:00","title":"Százéves konfliktusok lángoltak fel a Brexit nyomán Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","shortLead":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","id":"20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b881c1-3f7a-4755-b1fd-843d328ba982","keywords":null,"link":"/sport/20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","timestamp":"2021. május. 04. 20:35","title":"Csapatépítő grillparti miatt indult vizsgálat Messi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d36c402-a70c-4791-8962-e245280538b6","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Közérthető formában, több elképzelt gazdasági szereplő példáján mutatja be a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét a Vagyontervezési labirintus című könyv.","shortLead":"Közérthető formában, több elképzelt gazdasági szereplő példáján mutatja be a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő...","id":"crystalgroup_20210410_Kalandos_utmutato_a_vagyontervezeshez_ez_a_konyv_segithet_eligazodni_a_labirintusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d36c402-a70c-4791-8962-e245280538b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596dcd0b-a433-4633-acd4-71fe82eb19fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20210410_Kalandos_utmutato_a_vagyontervezeshez_ez_a_konyv_segithet_eligazodni_a_labirintusban","timestamp":"2021. május. 05. 07:30","title":"Kalandos útmutató a vagyontervezéshez: ez a könyv segíthet eligazodni a labirintusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"}]