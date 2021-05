Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0481cdcd-a366-4912-b179-2c2a874e5076","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront jön, több megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Hidegfront jön, több megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.","id":"20210504_hidegfront_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0481cdcd-a366-4912-b179-2c2a874e5076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff61edc-d48d-4ea0-b1f2-55f031f3459a","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_hidegfront_idojaras","timestamp":"2021. május. 04. 18:37","title":"Viharos szél és a zivatar érkezik szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5ce947-8b1d-4954-aa49-973687529ff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elefántborjú 9 métert zuhant, de nem sérült meg.","shortLead":"Az elefántborjú 9 métert zuhant, de nem sérült meg.","id":"20210505_Kutba_zuhant_egy_kiselefant_de_kimentettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d5ce947-8b1d-4954-aa49-973687529ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8453444-fbfa-4ac1-9b38-16b9eafd1746","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Kutba_zuhant_egy_kiselefant_de_kimentettek","timestamp":"2021. május. 05. 15:38","title":"Kútba zuhant egy kiselefánt Indiában, de kimentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450491de-f8ec-411c-b817-fb086a02e138","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Reisz Gábor, Szilágyi Fanni és Karcis Gábor is koncertfilmet rendezett a fesztiválra. ","shortLead":"Többek között Reisz Gábor, Szilágyi Fanni és Karcis Gábor is koncertfilmet rendezett a fesztiválra. ","id":"20210505_Budapest_Ritmo_koncertfilmek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=450491de-f8ec-411c-b817-fb086a02e138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8564057-2115-446a-86c4-5399ec80b101","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Budapest_Ritmo_koncertfilmek","timestamp":"2021. május. 05. 13:32","title":"Különleges koncertfilmek hozzák el az idei Ritmót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94168ef-3e22-4070-9cfe-8b1345f89813","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két haditengerészeti járőrhajót küld a brit kormány Jersey partjaihoz a „helyzet megfigyelésére”. A sziget önkormányzata halászati szabályt hozott, amelynek jogosságát vitatják a franciák.","shortLead":"Két haditengerészeti járőrhajót küld a brit kormány Jersey partjaihoz a „helyzet megfigyelésére”. A sziget...","id":"20210506_jersey_franciaorszag_brit_jarorhajok_halaszati_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b94168ef-3e22-4070-9cfe-8b1345f89813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccb6367-b3f6-454b-8818-c7dfea724560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_jersey_franciaorszag_brit_jarorhajok_halaszati_szabalyozas","timestamp":"2021. május. 06. 07:53","title":"Éleződik a brit-francia vita, haditengerészeti járőrhajók érkeztek Jersey-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két sérültje van a Maglódnál történt balesetnek. ","shortLead":"Két sérültje van a Maglódnál történt balesetnek. ","id":"20210505_baleset_m0_dugo_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f59a8fd-ad0c-4738-929e-43836bd3b8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_baleset_m0_dugo_torlodas","timestamp":"2021. május. 05. 10:58","title":"Hét kocsi ütközött, 9 kilométeres a dugó az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már februárban bohócos mémmel köszöntötte a német közszolgálati adó érkezését. Adelheid Feilcke, a DW európai programigazgatója szerint nem újdonság számukra, hogy különböző címkézéssel próbálják lejáratni a sajtót, és azzal is találkoztak már, hogy a magyar hatóságok nem válaszolnak a kérdéseikre. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elmondta, miért tartják fontosnak a magyar jelenlétet és partnerségre lépnének-e kormányközeli sajtótermékkel.","shortLead":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már...","id":"20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f223ed6c-95f4-4532-b75f-6335d2e1a913","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","timestamp":"2021. május. 05. 17:30","title":"Deutsche Welle: Ha egy kormány ennyit foglalkozik azzal, amit csinálunk, odafigyelnek a műsorunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jótékonysági gálaestet vezet majd.","shortLead":"Jótékonysági gálaestet vezet majd.","id":"20210504_Varkonyi_Andrea_ismet_a_TV2n","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e611d4-4690-4099-b5e4-2f5ed0c72d0c","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Varkonyi_Andrea_ismet_a_TV2n","timestamp":"2021. május. 04. 14:59","title":"Várkonyi Andrea ismét a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely a válságból való gyors kilábalást, ám a felturbózott államadósság komótos csökkentését ígéri.","shortLead":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely...","id":"20210504_Szep_remenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85ed6c0-e54c-475d-9cb1-e71dcad29cc7","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szep_remenyek","timestamp":"2021. május. 05. 13:00","title":"A választásokig szórja a pénzt a kormány, utána jöhet a szigor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]