[{"available":true,"c_guid":"27cd29ba-0252-4bd5-b9c5-46823077d62a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem készít többé természetes gyémántokkal díszített ékszereket a Pandora dán cég, a jövőben megfizethetőbb, fenntartható módon, laboratóriumban előállított drágaköveket használ.","shortLead":"Nem készít többé természetes gyémántokkal díszített ékszereket a Pandora dán cég, a jövőben megfizethetőbb...","id":"20210505_A_Pandora_hatat_fordit_a_termeszetes_gyemantoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27cd29ba-0252-4bd5-b9c5-46823077d62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7791b82-68b7-4655-874f-9e83e09103c0","keywords":null,"link":"/elet/20210505_A_Pandora_hatat_fordit_a_termeszetes_gyemantoknak","timestamp":"2021. május. 05. 09:02","title":"A Pandora hátat fordít a természetes gyémántoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0446ff8a-bca0-4b7a-a91a-94684de1faf8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Soha nem tapasztaltak még olyan fokú regenerálódási képességet egy magányosan élő, ivarosan szaporodó fajnál, mint nemrég az aszcídiáknál.","shortLead":"Soha nem tapasztaltak még olyan fokú regenerálódási képességet egy magányosan élő, ivarosan szaporodó fajnál, mint...","id":"20210505_aszcidiak_allat_tengeri_eloleny_regeneracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0446ff8a-bca0-4b7a-a91a-94684de1faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa79655-3bc3-483f-90b3-c202c916d47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_aszcidiak_allat_tengeri_eloleny_regeneracio","timestamp":"2021. május. 05. 20:03","title":"Három részre vágtak a tudósok egy tengeri állatot, az eredmény még őket is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcad0f9-e4d0-4c4a-826c-e5c923d10885","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Döntő fontosságú lehet az orvosszakértő véleménye.



","shortLead":"Döntő fontosságú lehet az orvosszakértő véleménye.



","id":"20210506_Dontott_a_birosag_ujraindul_Lovasi_Andras_pere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcad0f9-e4d0-4c4a-826c-e5c923d10885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3cc8fb-e4a0-49e8-9520-b746d835534c","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Dontott_a_birosag_ujraindul_Lovasi_Andras_pere","timestamp":"2021. május. 06. 08:46","title":"Döntött a bíróság, újraindul Lovasi András pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9e1fcc-38e8-455a-b1f4-0f34798fb36c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda óriási meglepetésre 31-22-re nyert a címvédő Győri Audi ETO KC ellen a női kézilabda NB I. rangadóján, ezzel lépéselőnybe került a bajnoki címért zajló csatában.\r

","shortLead":"A házigazda óriási meglepetésre 31-22-re nyert a címvédő Győri Audi ETO KC ellen a női kézilabda NB I. rangadóján...","id":"20210505_kezilabda_nb_i_ferencvaros_gyor_rangado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf9e1fcc-38e8-455a-b1f4-0f34798fb36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5664fcf1-c3eb-4633-84c4-d1685020646a","keywords":null,"link":"/sport/20210505_kezilabda_nb_i_ferencvaros_gyor_rangado","timestamp":"2021. május. 05. 20:55","title":"Érik a trónfosztás? Kiütötte a Fradi a Győrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Apránként újabb részletek szivárognak a formálódó, új európai konzervatív szövetségről. Orbán Viktor nyilván nem véletlenül elejtett félmondatából tudhatjuk, hogy a francia Marine Le Pen is egyre közelebb kerül a magyar–olasz–lengyel tengelyhez.","shortLead":"Apránként újabb részletek szivárognak a formálódó, új európai konzervatív szövetségről. Orbán Viktor nyilván nem...","id":"20210506_Orosz_elefant_Orban_porcelanboltjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97733eda-5d3f-4472-b632-91cdf4a387cb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210506_Orosz_elefant_Orban_porcelanboltjaban","timestamp":"2021. május. 06. 14:47","title":"Orosz elefánt Orbán porcelánboltjában: mégse jön össze könnyen a Fidesz új pártszövetsége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt tett feljelentését, de a bíróság elutasította a keresetet.","shortLead":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt tett feljelentését, de a bíróság elutasította a keresetet.","id":"20210506_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_feljelentes_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6eb88f7-02d0-4ae4-9cc9-a8af4c97338f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_feljelentes_interju","timestamp":"2021. május. 06. 08:58","title":"Mészáros Lőrinc feljelentette Fekete-Győr Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A középszintű vizsgákra 48 ezren, az emeltre 20 ezren jelentkeztek.","shortLead":"A középszintű vizsgákra 48 ezren, az emeltre 20 ezren jelentkeztek.","id":"20210506_angolerettsegi_erettsegi_2021_angol_nyelv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e5e864-4ecc-4f92-bb59-367fb692fe3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_angolerettsegi_erettsegi_2021_angol_nyelv","timestamp":"2021. május. 06. 07:06","title":"Az angol írásbelikkel folytatódik az idei érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon mintegy 310 ezer gondozott asztmás beteg van, becslések szerint 5–10 százalékuk súlyos asztmás.","shortLead":"Magyarországon mintegy 310 ezer gondozott asztmás beteg van, becslések szerint 5–10 százalékuk súlyos asztmás.","id":"20210505_asztma_oltas_vakcina_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf6cf12-6627-45ff-a449-557ca56b8b23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_asztma_oltas_vakcina_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. május. 05. 09:33","title":"Arra figyelmezteti a súlyos asztmásokat a Semmelweis Egyetem, hogy oltassák be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]