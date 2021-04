Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok, akik túlestek a betegségen, de még nem kapták meg az oltást, nem tudnak hosszabbítani, de a 11 ezer forintos ellenanyag-vizsgálatot követően háromezer forintért új igazolványt kérhetnek.","shortLead":"Azok, akik túlestek a betegségen, de még nem kapták meg az oltást, nem tudnak hosszabbítani, de a 11 ezer forintos...","id":"20210423_Hosszabbitas_lejart_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e24fdd1-d4a6-400c-9072-277f8816b3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Hosszabbitas_lejart_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. április. 23. 15:19","title":"Telex: Nem hosszabbítható meg a lejárt védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zsilinszki Veronika volt az első magyar ember, aki bizonyíthatóan elérte a 113 éves kort.","shortLead":"Zsilinszki Veronika volt az első magyar ember, aki bizonyíthatóan elérte a 113 éves kort.","id":"20210424_113_evesen_halt_meg_a_legidosebb_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839ebd39-aa31-4842-b18f-121870498c09","keywords":null,"link":"/elet/20210424_113_evesen_halt_meg_a_legidosebb_magyar","timestamp":"2021. április. 24. 11:26","title":"113 évesen halt meg a legidősebb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során kivételes politikai kapcsolatokra tett szert, amelyekkel most jól sáfárkodhat.","shortLead":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során...","id":"202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60b96f8-6a43-46f3-a47e-f0c2822c9119","keywords":null,"link":"/360/202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","timestamp":"2021. április. 24. 08:30","title":"Salvinivel szemben tartja a frontot az új olasz baloldali pártvezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feladták a keresést. 