[{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mintegy 16 ezer tavaly vásárolt lélegeztetőgépből 425-öt ajándékoztak el.","shortLead":"A mintegy 16 ezer tavaly vásárolt lélegeztetőgépből 425-öt ajándékoztak el.","id":"20210508_lelegeztetogep_ajandek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe4cd3f-55f6-4b49-a575-5941527e5035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_lelegeztetogep_ajandek_koronavirus","timestamp":"2021. május. 08. 20:09","title":"Eddig 425 lélegeztetőgépet ajándékozott el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46dafed-3fe2-490a-a6b3-72abf9273272","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van államfő, aki visszavon magas kitüntetést, van aki nem. 