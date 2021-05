Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jelentős műveleti képességre tett szert az izraeli titkosszolgálat Iránban. A beszervezéseket segíti az elnyomó rendszerrel szembeni növekvő elégedetlenség.","shortLead":"Jelentős műveleti képességre tett szert az izraeli titkosszolgálat Iránban. A beszervezéseket segíti az elnyomó...","id":"202118__kemhalozatok_iranban__izraeli_akciok__paranoia__aknamunka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba1a1a4-afbe-41e5-be98-97722ca19c5f","keywords":null,"link":"/360/202118__kemhalozatok_iranban__izraeli_akciok__paranoia__aknamunka","timestamp":"2021. május. 08. 16:00","title":"Izrael és Irán árnyékháborút folytat, de nem akar nyílt konfliktust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az MTV fénykorában több együttessel is dolgozott. 59 éves volt.","shortLead":"A színésznő az MTV fénykorában több együttessel is dolgozott. 59 éves volt.","id":"20210509_Meghalt_a_nyolcvanas_evek_videoklipjeinek_a_sztarja_Tawny_Kitaen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bebab71-b454-4e98-a98b-5b0ab47845e0","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meghalt_a_nyolcvanas_evek_videoklipjeinek_a_sztarja_Tawny_Kitaen","timestamp":"2021. május. 09. 07:55","title":"Meghalt a nyolcvanas évek videoklipjeinek a sztárja, Tawny Kitaen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mintegy 16 ezer tavaly vásárolt lélegeztetőgépből 425-öt ajándékoztak el.","shortLead":"A mintegy 16 ezer tavaly vásárolt lélegeztetőgépből 425-öt ajándékoztak el.","id":"20210508_lelegeztetogep_ajandek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe4cd3f-55f6-4b49-a575-5941527e5035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_lelegeztetogep_ajandek_koronavirus","timestamp":"2021. május. 08. 20:09","title":"Eddig 425 lélegeztetőgépet ajándékozott el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dokumentumok között összeesküvés-elméletekről írt levelek vannak.","shortLead":"A dokumentumok között összeesküvés-elméletekről írt levelek vannak.","id":"20210508_Az_FBI_nyilvanossagra_hozta_a_Kurt_Cobainaktat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209d0d19-d283-40ce-8936-4aa21928495d","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Az_FBI_nyilvanossagra_hozta_a_Kurt_Cobainaktat","timestamp":"2021. május. 08. 10:46","title":"Az FBI nyilvánosságra hozta a Kurt Cobain-aktát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea50c-b5af-4f9c-a5c0-f5d54aba0120","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oltási kampány szintet lépett Romániában.","shortLead":"Az oltási kampány szintet lépett Romániában.","id":"20210508_Oltopont_nyilik_a_Drakulakastelyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea50c-b5af-4f9c-a5c0-f5d54aba0120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e20a709-acae-44a9-a7c0-23df7f417c6d","keywords":null,"link":"/elet/20210508_Oltopont_nyilik_a_Drakulakastelyban","timestamp":"2021. május. 08. 12:10","title":"Oltópont nyílik a Drakula-kastélyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötöslottó számait.","shortLead":"Kihúzták az ötöslottó számait.","id":"20210508_lotto_sorsolas_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49597427-734f-4c9d-a0fc-264da8707edd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_lotto_sorsolas_szamok","timestamp":"2021. május. 08. 20:15","title":"Ha a Kőbánya alsónál közlekedő villamosok számait tette meg a lottón, minimum hármasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6dca77-d0ab-4ce1-b276-7152e5df1e68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fejlesztés előnyeit (vagy épp hátrányait) mindig az előző modellhez viszonyítva a legkönnyebb feltárni. Ez történt most két Huawei márkájú telefonnal is, melyek egyikén már nem Android futott.","shortLead":"Egy új fejlesztés előnyeit (vagy épp hátrányait) mindig az előző modellhez viszonyítva a legkönnyebb feltárni...","id":"20210509_huawei_harmony_os_emui_11_android_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6dca77-d0ab-4ce1-b276-7152e5df1e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12cda36-bb41-465c-aeae-1147625b7429","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_huawei_harmony_os_emui_11_android_video","timestamp":"2021. május. 09. 08:03","title":"Videón a különbség: így teljesít a Huawei új rendszere, ha egy androidos telefon mellé teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,8 milliard dózisról kötött szerződést 2023-ig.","shortLead":"1,8 milliard dózisról kötött szerződést 2023-ig.","id":"20210508_Hatalmas_Pfizerszallitmanyt_rendelt_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b24d2b-5728-4361-8b7d-0d09dd5c00c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_Hatalmas_Pfizerszallitmanyt_rendelt_az_EU","timestamp":"2021. május. 08. 13:12","title":"Hatalmas Pfizer-szállítmányt rendelt az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]