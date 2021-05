Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz minőségű térfigyelőkamera-felvételeken a sértett is felismerni vélt. Be is gyűjtötték őket, de nem stimmelt minden: a sértett által négy középkorú férfiként leírt támadók helyett három tinédzser fiú és egy lány került az őrszobára. Rosszkor voltak rossz helyen Békásmegyeren, a Gyorskocsi utcában kötöttek ki a tinik Május 22-én újranyit a Játékszín. A beltéri előadásokat csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehet látogatni. Elhunyt Lloyd Price, a rock and roll hőskorának sztárja. Olyan slágerek fűződtek a nevéhez mint a Personality, a Lawdy Miss Clawdy vagy az erőszakos szövege miatt sok vitát kiváltó Stagger Lee. Elon Musk Asperger-szindrómás. A Tesla és a SpaceX 49 éves első embere az NBC Saturday Night Live című műsorában beszélt állapotáról. Hat év múlva már olcsóbb lehet egy elektromos autó, mint a hagyományos. Méghozzá nem kevéssel. kevéssel.","id":"20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331f9209-8033-408d-89ad-74e40fb537a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc81d9-7296-427d-b4e9-213a526b062a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","timestamp":"2021. május. 10. 09:45","title":"Hat év múlva már olcsóbb lehet egy elektromos autó, mint a hagyományos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da290ec-0876-4c13-bc7b-c42f8d51ca36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérelem beadására korábban a cseh képviselőház Prága kártérítést fog kérni Moszkvától a vrbeticei robbanásért. A kérelem beadására korábban a cseh képviselőház szólította fel az Andrej Babis vezette koalíciós kormányt. Osztályfőnök: teszten a teljesen új Mercedes S500 4Matic Lang. Megapixeles felbontású fényszóró, extrém négykerék-kormányzás, varázsszőnyegszerű rugózás, lávaköves masszázs, szuperfinom lágyhibrid motor. És ez csak néhány az etalon kategóriás új S-osztály főbb vonásai közül. Meghalt a nyolcvanas évek videoklipjeinek a sztárja, Tawny Kitaen. A színésznő az MTV fénykorában több együttessel is dolgozott. 59 éves volt.