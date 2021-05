Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ha nem sikerül, Magyarország nélkül fogadják el a Kínát a hongkongi demokráciába való beavatkozás miatt elítélő nyilatkozatot.","shortLead":"Ha nem sikerül, Magyarország nélkül fogadják el a Kínát a hongkongi demokráciába való beavatkozás miatt elítélő...","id":"20210510_Utolso_erobedobass_unios_diplomatak_Magyarorszagot_Kinat_elitelo_hatarozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6451ed5c-8254-48b0-bb99-87c4860ad6ef","keywords":null,"link":"/eurologus/20210510_Utolso_erobedobass_unios_diplomatak_Magyarorszagot_Kinat_elitelo_hatarozat","timestamp":"2021. május. 10. 21:47","title":"Utolsó erőbedobással próbálják az uniós diplomaták meggyőzni Magyarországot a Kínát elítélő határozat elfogadádásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők nem tudták ellátni a nőt a megvadult állat miatt.","shortLead":"A mentők nem tudták ellátni a nőt a megvadult állat miatt.","id":"20210510_Kutya_lelottek_rendorok_Keszthely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b62fb6-d7a3-4a00-a9d7-da3c32c828ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Kutya_lelottek_rendorok_Keszthely","timestamp":"2021. május. 10. 09:51","title":"Lelőttek a rendőrök egy nőre támadó kutyát Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f49a9-2400-4fec-8455-9844fb64ab99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A színművész szülőházát lebontják egy irodaházprojekt keretében, de környékén kialakított parkot róla nevezik el. ","shortLead":"A színművész szülőházát lebontják egy irodaházprojekt keretében, de környékén kialakított parkot róla nevezik el. ","id":"20210510_psota_iren_emlekpark_szigony_utca_jozsefvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69f49a9-2400-4fec-8455-9844fb64ab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6f46ec-171a-4b69-ad77-be64dd78f9a2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_psota_iren_emlekpark_szigony_utca_jozsefvaros","timestamp":"2021. május. 10. 16:23","title":"Psota Irén emlékpark lesz a Szigony utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","shortLead":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","id":"20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679f52e-bcd3-4417-b8b1-481fb8913d48","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","timestamp":"2021. május. 10. 10:21","title":"Hamarosan oltják a 16–18 éveseket, innen tölthető le a szülői hozzájáruló nyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93f9dea-0048-4fa5-a110-80e6ba9c5106","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak erős bizonyítékot arra, hogy a tengeri teknősökhöz hasonlóan a cápák is a Föld mágneses mezejét használva navigálnak hosszú távú utazásaik során. ","shortLead":"Először találtak erős bizonyítékot arra, hogy a tengeri teknősökhöz hasonlóan a cápák is a Föld mágneses mezejét...","id":"20210510_capa_tajekozodas_fold_magneses_mezeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b93f9dea-0048-4fa5-a110-80e6ba9c5106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd28087f-527b-4f13-8c71-cce5b07c604d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_capa_tajekozodas_fold_magneses_mezeje","timestamp":"2021. május. 10. 15:10","title":"Kiderült, miért képes egy cápa akár 20 ezer kilométert is megtenni teljesen ugyanazon az útvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 812 Competizione két változatából alig több mint 1500 példány fog készülni.","shortLead":"A Ferrari 812 Competizione két változatából alig több mint 1500 példány fog készülni.","id":"20210510_mire_kiderult_az_ara_mar_el_is_fogyott_a_legujabb_ferrari_osszes_peldanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32ae0c0-9370-42d3-847d-461907f2eaa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_mire_kiderult_az_ara_mar_el_is_fogyott_a_legujabb_ferrari_osszes_peldanya","timestamp":"2021. május. 10. 07:59","title":"Mire kiderült az ára, már el is fogyott a legújabb Ferrari összes példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d1516-5dce-4b0f-8087-939c660d1fa3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Wrath of Man című, Jason Statham főszereplésével forgatott akcióthriller nyerte 8,1 millió dollárral a hétvégi bevételi versenyt az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"A Wrath of Man című, Jason Statham főszereplésével forgatott akcióthriller nyerte 8,1 millió dollárral a hétvégi...","id":"20210510_Guy_Ritchie_Jason_Stathamakciothrilleret_neztek_a_legtobben_a_tengerentulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83d1516-5dce-4b0f-8087-939c660d1fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eb9163-0c64-4cdf-8020-ebecbe277e2b","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Guy_Ritchie_Jason_Stathamakciothrilleret_neztek_a_legtobben_a_tengerentulon","timestamp":"2021. május. 10. 09:03","title":"Guy Ritchie Jason Statham-akcióthrillerét nézték a legtöbben a tengerentúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Microsoft-ügyekben jártas portál szerint nem 2021 lesz a Windows 10X bemutatkozó éve – sőt, az is lehet, hogy az operációs rendszer új verziója az eredetileg tervezett formában soha nem kerül a felhasználók elé.","shortLead":"Egy Microsoft-ügyekben jártas portál szerint nem 2021 lesz a Windows 10X bemutatkozó éve – sőt, az is lehet...","id":"20210510_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer_fejlesztes_felfuggesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff619b9-4660-4c1a-9e2e-67f0f0d251cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer_fejlesztes_felfuggesztese","timestamp":"2021. május. 10. 09:03","title":"Ez a Windows-verzió gyenge gépen is jól fut – de lehet, hogy már sosem kapjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]