[{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő összefüggést találtak amerikai kutatók az oly sokak által szedett aszpirin és a légszennyezés hatása között.","shortLead":"Meglepő összefüggést találtak amerikai kutatók az oly sokak által szedett aszpirin és a légszennyezés hatása között.","id":"20210510_aszpirin_es_legszennyezes_hatasa_az_agymukodesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e5240-18d6-42aa-9a97-b2adf748ba2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_aszpirin_es_legszennyezes_hatasa_az_agymukodesre","timestamp":"2021. május. 10. 08:03","title":"Véletlenül felfedezték az aszpirin egy különös mellékhatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi értesülésekkel ellentétben mégsem szívta fel a Pfizer-vakcinát tartalmazó fiola teljes tartalmát a fecskendőbe az az ápolónő, aki egy 23 éves orvostanhallgatónak adagolta túl a szérumot.","shortLead":"A korábbi értesülésekkel ellentétben mégsem szívta fel a Pfizer-vakcinát tartalmazó fiola teljes tartalmát...","id":"20210511_pfizer_oltas_negy_adag_tuladagolas_vakcina_vedooltas_koronavirus_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb80455-f7c0-4d8a-9712-d7ef676181e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_pfizer_oltas_negy_adag_tuladagolas_vakcina_vedooltas_koronavirus_olaszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:03","title":"Nem hat, csak négy adag Pfizer-vakcinát adtak be véletlenül az olasz orvostanhallgatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","shortLead":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","id":"20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26306183-fede-4785-a346-145f9f395865","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","timestamp":"2021. május. 11. 17:28","title":"Klubrekordot jelentő összegért igazol Amerikába Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f2f09d-34a2-4a69-9092-ba1f463a2f8e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadó magával is végzett.","shortLead":"A támadó magával is végzett.","id":"20210510_Lovoldozes_szuletesnapi_buli_Amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f2f09d-34a2-4a69-9092-ba1f463a2f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab230e3-6e01-43e9-9e37-a4a14db3bc28","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Lovoldozes_szuletesnapi_buli_Amerika","timestamp":"2021. május. 10. 05:18","title":"Hat embert agyonlőttek egy születésnapi bulin Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melinda Gates 2019 óta egyeztetett több ügyvédi irodával házassága lezárásáról. 