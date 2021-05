Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","id":"20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a98d4-8455-43ea-96ba-7ab974a2912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","timestamp":"2021. május. 11. 19:28","title":"Pizzafutár-autó ütközött össze egy mentővel a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyílt tender eredménye már megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.","shortLead":"A nyílt tender eredménye már megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.","id":"20210511_stadion_nyiregyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfef0edd-62c8-485a-ba81-7b5b46947512","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_stadion_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 11. 09:05","title":"Közel 14 milliárd forintból épül stadion Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef5b8fa-7cfb-4be6-93bd-b5f395028ae3","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Rakétatámadások, merényletek, zavargások eddig is voltak Izraelben, de most már az ország arab lakossága is az utcára vonult. Közben a szokatlanul intenzív rakétázásért cserébe számtalan célpontot támadott az izraeli hadsereg, köztük lakóházakat is. A támadásokban gyerekek is meghaltak mindkét oldalon. Izraeli magyarokat kérdeztünk a kinti állapotokról.","shortLead":"Rakétatámadások, merényletek, zavargások eddig is voltak Izraelben, de most már az ország arab lakossága is az utcára...","id":"20210512_Arra_ebredtunk_hogy_robbanasoktol_razkodik_az_ablakunk__polgarhaborus_helyzet_Izraelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef5b8fa-7cfb-4be6-93bd-b5f395028ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c385bb-7486-41fe-ae50-0d6e38e7ebe4","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Arra_ebredtunk_hogy_robbanasoktol_razkodik_az_ablakunk__polgarhaborus_helyzet_Izraelben","timestamp":"2021. május. 12. 13:17","title":"„A légiriadó után nagyjából 90 másodpercünk van a becsapódásig” – helyiek beszámolói arról, mi történik Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője szerint az oltóanyag a fiataloknál is hatékony és biztonságos, így nincs miért aggódniuk a szülőknek.","shortLead":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője szerint az oltóanyag a fiataloknál is hatékony és biztonságos, így nincs miért...","id":"20210511_egyesult_allamok_fda_pfizer_vakcina_12_15_evesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e117bf7b-32cc-4490-aae8-7ab503b1122b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_egyesult_allamok_fda_pfizer_vakcina_12_15_evesek","timestamp":"2021. május. 11. 05:05","title":"Az Egyesült Államokban engedélyezték a 12-15 évesek oltását a Pfizer-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beeb2b76-0d06-4eb0-9b48-56ca2fad4d63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, érdekes jelenség ütötte fel a fejét azok közt, akik átestek a koronavírus okozta betegségen. Covid-körmöknek hívják.","shortLead":"Újabb, érdekes jelenség ütötte fel a fejét azok közt, akik átestek a koronavírus okozta betegségen. Covid-körmöknek...","id":"20210512_koronavirus_tunet_korom_beau_vonalak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beeb2b76-0d06-4eb0-9b48-56ca2fad4d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfbdebd-d1e4-4e64-b9a9-5a39008b1e55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_koronavirus_tunet_korom_beau_vonalak","timestamp":"2021. május. 12. 15:03","title":"A körmön megjelenő halvány vonalak is utalhatnak arra, hogy átesett a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg értesülései szerint az amerikai kormány beleegyezett abba, hogy levegye a tiltólistájáról a Xiaomit.","shortLead":"A Bloomberg értesülései szerint az amerikai kormány beleegyezett abba, hogy levegye a tiltólistájáról a Xiaomit.","id":"20210512_xiaomi_egyesult_allamok_per_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a3aa23-bbf2-463b-b926-0e82c8472a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_xiaomi_egyesult_allamok_per_tiltas","timestamp":"2021. május. 12. 13:03","title":"Bejött a Xiaomi húzása, visszavonulót fújt az amerikai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli...","id":"20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3681661f-f53d-4328-85f4-3b97876490ac","keywords":null,"link":"/360/20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","timestamp":"2021. május. 12. 08:06","title":"Radar360: A háború küszöbén a Hamász és Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A University College London kutatói szerint az okostelefon ma már nem eszköz, hanem konkrétan az otthonunk.","shortLead":"A University College London kutatói szerint az okostelefon ma már nem eszköz, hanem konkrétan az otthonunk.","id":"20210510_okostelefon_mobilozas_kutatas_antropologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c5d0d-8bb2-4e32-8472-f3d9c71dc745","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_okostelefon_mobilozas_kutatas_antropologia","timestamp":"2021. május. 10. 20:03","title":"Már otthonként tekintunk a mobilunkra, és ez nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]