[{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márciushoz képest átlagosan 0,8 százalék a drágulás","shortLead":"Márciushoz képest átlagosan 0,8 százalék a drágulás","id":"20210511_aprilisi_inflacio_5_szazalek_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce6b35e-7462-4cd6-8bad-ac4320bbd852","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_aprilisi_inflacio_5_szazalek_felett","timestamp":"2021. május. 11. 09:30","title":"Nem lassul az infláció, 5,1 százalékkal nőttek az árak áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440391e2-d398-444b-9296-e5b46501c657","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fenntartó Bihar megyei önkormányzat a költséghatékonyság jelszava alatt egyetlen nagy közös intézménnyé olvasztaná a Szigligeti Színházat, a román Regina Maria Színházat és a Nagyváradi Állami Filharmóniát.","shortLead":"A fenntartó Bihar megyei önkormányzat a költséghatékonyság jelszava alatt egyetlen nagy közös intézménnyé olvasztaná...","id":"20210512_Megszunhet_Nagyvaradon_az_onallo_magyar_szinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440391e2-d398-444b-9296-e5b46501c657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fcf28e-ee87-4c77-a1fb-0bad092bf0cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Megszunhet_Nagyvaradon_az_onallo_magyar_szinhaz","timestamp":"2021. május. 12. 09:04","title":"Megszűnhet Nagyváradon az önálló magyar színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","shortLead":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","id":"20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c80121-ad78-4301-9421-be27d64d5a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 20:16","title":"Pesti Srácok: Curtis testvérét is elfogták a rendőrök a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","shortLead":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","id":"20210511_giro_valter_attila_feher_triko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0ccc4-eeba-44b9-8720-ad5816370f29","keywords":null,"link":"/sport/20210511_giro_valter_attila_feher_triko","timestamp":"2021. május. 11. 18:42","title":"Magyar kerékpáros siker a Girón: Valter Attiláé a fehér trikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás kapus ismét elhagyja a Juventust, ezúttal végleg.","shortLead":"A legendás kapus ismét elhagyja a Juventust, ezúttal végleg.","id":"20210511_gianluigi_buffon_juventus_bucsu_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5351dd5-28f3-4c39-a6c5-5063459519c1","keywords":null,"link":"/sport/20210511_gianluigi_buffon_juventus_bucsu_foci","timestamp":"2021. május. 11. 16:53","title":"Buffon végleg búcsút int a Juventusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d","c_author":"Bankmonitor / Tunner János","category":"gazdasag","description":"Ha a kata-s vállalkozó lakáshitelt vett fel, szinte biztos, hogy tartós betegség esetén a táppénze nem fogja elérni a havi hiteltörlesztési kötelezettsége összegét. Pánikra azonban nincs ok, ma már erre is van megoldás. A Bankmonitor bemutatja, hogy szinte fillérekért is hozzá lehet jutni a szükséges anyagi biztonsághoz.","shortLead":"Ha a kata-s vállalkozó lakáshitelt vett fel, szinte biztos, hogy tartós betegség esetén a táppénze nem fogja elérni...","id":"20210511_Hogyan_torlesztheti_a_katas_vallalkozo_a_hitelet_ha_megbetegszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc379ba-5354-4d69-af48-d4cbe0fe19af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Hogyan_torlesztheti_a_katas_vallalkozo_a_hitelet_ha_megbetegszik","timestamp":"2021. május. 11. 10:05","title":"Hogyan törlesztheti a kata-s vállalkozó a hitelét, ha megbetegszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1a309-2402-4f34-a324-9efe0a390eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változott a várandósok és a kismamák oltásának a szakmai ajánlása, Moderna- és AstraZeneca-oltóanyag érkezik ma, illetve holnap az országba és ma estig foglalhatnak oltásra időpontot a 16-18 évesek.","shortLead":"Változott a várandósok és a kismamák oltásának a szakmai ajánlása, Moderna- és AstraZeneca-oltóanyag érkezik ma...","id":"20210512_muller_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1a309-2402-4f34-a324-9efe0a390eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53835e78-c52e-4482-911e-a1b204706831","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_muller_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. május. 12. 12:38","title":"Müller: Csökken Budapesten és a környékén is a koronavírus szintje a szennyvízben, nem okozott gondot a terasznyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 180 ezer aktív fertőzött közül 3282-en vannak kórházban.","shortLead":"A 180 ezer aktív fertőzött közül 3282-en vannak kórházban.","id":"20210511_Meghalt_99_koronavirusos_beteg_493_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601753ad-1e9e-42d2-b0b0-8ca4533de3ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Meghalt_99_koronavirusos_beteg_493_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2021. május. 11. 09:27","title":"Elhunyt 99 koronavírusos beteg, 493 az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]