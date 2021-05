Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok.","shortLead":"A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok.","id":"20210512_who_indiai_mutans_44_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f1518-4659-4334-a155-692763c3c49e","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_who_indiai_mutans_44_orszagban","timestamp":"2021. május. 12. 06:01","title":"WHO: már 44 országban terjed a koronavírus indiai mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A semlegesítő antitestek jelenléte kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával a kutatók szerint.



","shortLead":"A semlegesítő antitestek jelenléte kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával a kutatók...","id":"20210511_Koronavirus_antitest_szervezet_ver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dee309-d378-49ef-a6bb-6a9ac922813b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_Koronavirus_antitest_szervezet_ver","timestamp":"2021. május. 11. 21:41","title":"Legalább nyolc hónapig maradnak meg az antitestek a szervezetben egy olasz tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c100fa2-d511-4d54-bdbc-f3a73d8f78df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a klinikai vizsgálatokban kevesen vettek részt, csak korlátozottan állnak rendelkezésre biztonságossági adatok a kínai vakcináról.","shortLead":"Mivel a klinikai vizsgálatokban kevesen vettek részt, csak korlátozottan állnak rendelkezésre biztonságossági adatok...","id":"20210511_WHO_Sinopharm_ajanlas_Menczer_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c100fa2-d511-4d54-bdbc-f3a73d8f78df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e54b67-5105-4909-9e56-6e0c2d563afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_WHO_Sinopharm_ajanlas_Menczer_Tamas","timestamp":"2021. május. 11. 20:21","title":"Nem pontosan azt mondta a WHO a Sinopharmról, mint amit Menczer Tamás állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3266ee82-3d0a-49ff-83b2-c894c26fb2b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint olyan áldozatokat visz a folyó, akiknek hozzátartozói nem engedhették meg maguknak a hamvasztás költségeit.","shortLead":"A hatóságok szerint olyan áldozatokat visz a folyó, akiknek hozzátartozói nem engedhették meg maguknak a hamvasztás...","id":"20210512_Halo_Gangesz_holttest_India","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3266ee82-3d0a-49ff-83b2-c894c26fb2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62c74c8-f587-47c6-9a54-b605a9e7697c","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Halo_Gangesz_holttest_India","timestamp":"2021. május. 12. 21:46","title":"Hálóval fogják fel a Gangeszben sodródó holttesteket Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64da616a-dd0f-4f72-8af2-dfcf397c53be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés azokat is érintheti, akik kényszerből vagy munkavégzés miatt utaznak.","shortLead":"Az intézkedés azokat is érintheti, akik kényszerből vagy munkavégzés miatt utaznak.","id":"20210512_Europai_Bizottsag_korlatozas_beutazas_India","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64da616a-dd0f-4f72-8af2-dfcf397c53be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c9c39d-094a-4116-bb07-1b69483e8e82","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Europai_Bizottsag_korlatozas_beutazas_India","timestamp":"2021. május. 12. 21:14","title":"Az Európai Bizottság szerint korlátozni kellene a beutazásokat Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes hibák már a vezeték nélküli szabvány 1997-es bevezetése óta léteznek, ám nem mindegyiket lehet egyszerűen kihasználni. A szakember arra figyelmeztet: mielőbb frissítsük eszközeinket.","shortLead":"Egyes hibák már a vezeték nélküli szabvány 1997-es bevezetése óta léteznek, ám nem mindegyiket lehet egyszerűen...","id":"20210513_wifi_szabvany_serulekenyseg_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d07982c-e768-432b-9eaf-8eae2141d143","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_wifi_szabvany_serulekenyseg_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 08:33","title":"Több sebezhetőség is van a wifis szabványban, eszközök milliói lehetnek veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha az Országgyűlés megszavazza, a törvénymódosítás néhány hét múlva már hatályba is lép. ","shortLead":"Ha az Országgyűlés megszavazza, a törvénymódosítás néhány hét múlva már hatályba is lép. ","id":"20210512_Gazdasagi_tevekenyseget_is_vegezhetnenek_a_partalapitvanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb53672-b71d-476d-896a-7ac2df1102e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Gazdasagi_tevekenyseget_is_vegezhetnenek_a_partalapitvanyok","timestamp":"2021. május. 12. 11:44","title":"Gazdasági tevékenységet is végezhetnének a pártalapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A jelek szerint a Fideszre nyit az ország. Komoly törésvonalak alakultak ki a városi és vidéki szavazók preferenciái között, de nagyon máshogy szavaznak az idősek és a fiatalok is. ","shortLead":"A jelek szerint a Fideszre nyit az ország. Komoly törésvonalak alakultak ki a városi és vidéki szavazók preferenciái...","id":"20210512_Median_Jarvanyban_eloz_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66266ca4-ce0b-4014-a72f-3d9933ca9afe","keywords":null,"link":"/360/20210512_Median_Jarvanyban_eloz_a_Fidesz","timestamp":"2021. május. 12. 11:00","title":"Medián: Járványban is előz a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]