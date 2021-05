Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d599c330-83ea-43aa-b0b0-b61b8dfa7dc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadás fontos mérföldkövét a színház az online térben ünnepli. ","shortLead":"Az előadás fontos mérföldkövét a színház az online térben ünnepli. ","id":"20210511_Azt_meseld_el_Pista_700_Macsai_Pal_Orkeny_Szinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d599c330-83ea-43aa-b0b0-b61b8dfa7dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ac15c-7b07-447a-9156-e7683da06039","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Azt_meseld_el_Pista_700_Macsai_Pal_Orkeny_Szinhaz","timestamp":"2021. május. 11. 13:13","title":"Éljen Örkény szelleme és humora: 700. előadásához érkezik az Azt meséld el, Pista!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elárverezik a volt román diktátor repülőgépét, a licit 25 ezer euróról indul.","shortLead":"Elárverezik a volt román diktátor repülőgépét, a licit 25 ezer euróról indul.","id":"20210513_Most_megveheti_Ceausescu_kulongepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271ee92e-3d59-4fd6-84e7-0aae81007f32","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Most_megveheti_Ceausescu_kulongepet","timestamp":"2021. május. 13. 09:33","title":"Most megveheti Ceausescu különgépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden véglegesítették az előválasztás szabályait az ellenzéki pártok. Itt vannak a részletek.","shortLead":"Kedden véglegesítették az előválasztás szabályait az ellenzéki pártok. Itt vannak a részletek.","id":"20210512_ellenzeki_elovalasztas_reszletek_ellenzeki_partok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21044946-0f13-4f87-92fa-1fc193fbaa53","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_ellenzeki_elovalasztas_reszletek_ellenzeki_partok","timestamp":"2021. május. 12. 09:55","title":"Megállapodott az ellenzék: online és személyesen is lehet majd szavazni az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","shortLead":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","id":"20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b07fe5-9577-41e8-a02f-ccaa1520643c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","timestamp":"2021. május. 12. 09:21","title":"Elképzelte egy magyar designer, hogyan nézhet ki a Skoda Fabia három új izgalmas változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztivált június 10–13. között új helyszínen, a Városmajori Szabadtéri Színpadon tartják. Oltási igazolvánnyal lehet látogatni a programokat.



