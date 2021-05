Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","shortLead":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","id":"20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33caa2ae-4ae1-4bf9-95e2-7a8674fd989c","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","timestamp":"2021. május. 14. 18:13","title":"Megszüntették az eljárást a Matolcsy Gyöngyi aláírásgyűjtésén kipattant balhé ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai ellentámadásba lendülni. Ezért lett ő az ördög ügyésze. Most a műsorban egy szóvivő helyzetébe került, ahol a többi stand-upos kérdezi közéleti ügyekről. Levezeti, miért jó, ha drága az euró, miért jobb ember, aki kínai vakcinát kapott, és hogy lesz-e dinoszauruszos csúszda a Fertő tónál.","shortLead":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai...","id":"20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a41e2-69a7-4d83-b46a-824255b1677d","keywords":null,"link":"/360/20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","timestamp":"2021. május. 14. 19:00","title":"Kínai egyetem, 360-as euró, keleti vakcinák? Az ördög ügyészének mindenre van válasza ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember szerint a nyáron el fogják érni a korábbi forgalmak 30-40 százalékát, ősszel az 50-60 százalékát, és jövőre talán felzárkóznak az előző évekhez.","shortLead":"Az üzletember szerint a nyáron el fogják érni a korábbi forgalmak 30-40 százalékát, ősszel az 50-60 százalékát, és...","id":"20210514_gerendai_karoly_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03f515-0ec8-40e5-ac0f-dbbb3b1ec19e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_gerendai_karoly_vendeglatas","timestamp":"2021. május. 14. 16:45","title":"Gerendai: Most kezdjük azt remélni, hogy tényleg az alagút vége felé járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b643e1-fa74-4b57-8e29-684856efcb9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A frissen megválasztott nemzet színésze beszorult egy liftbe.","shortLead":"A frissen megválasztott nemzet színésze beszorult egy liftbe.","id":"20210513_Muveszno_Mienk_volt_a_megtiszteltetes__tuzoltok_mentettek_ki_Lehoczky_Zsuzsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b643e1-fa74-4b57-8e29-684856efcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237a086d-8054-47cf-9d4d-43dc2a542451","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Muveszno_Mienk_volt_a_megtiszteltetes__tuzoltok_mentettek_ki_Lehoczky_Zsuzsat","timestamp":"2021. május. 13. 11:12","title":"„Művésznő! Miénk volt a megtiszteltetés!” – tűzoltók mentették ki Lehoczky Zsuzsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9fab80-7668-4699-8aa2-c2bb6d91454f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múltból itt ragadt plakátra a Deák Ferenc térnél bukkantak rá. ","shortLead":"A múltból itt ragadt plakátra a Deák Ferenc térnél bukkantak rá. ","id":"20210514_Egy_50_eves_emlek_kerult_elo_a_metrofelujitas_soran_a_belvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a9fab80-7668-4699-8aa2-c2bb6d91454f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5272d67f-876b-486b-8f3a-e25172ceed64","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Egy_50_eves_emlek_kerult_elo_a_metrofelujitas_soran_a_belvarosban","timestamp":"2021. május. 14. 15:54","title":"Egy 50 éves emlék került elő a metrófelújítás során a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarország legrészletesebb légszennyezettségi térképét szeretnék létrehozni, a lakosok bevonásával. ","shortLead":"Magyarország legrészletesebb légszennyezettségi térképét szeretnék létrehozni, a lakosok bevonásával. ","id":"20210514_Kozossegi_legszennyezesmeresre_buzdit_a_Levego_Munkacsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42085c81-25ec-421b-9435-61e615e6af53","keywords":null,"link":"/zhvg/20210514_Kozossegi_legszennyezesmeresre_buzdit_a_Levego_Munkacsoport","timestamp":"2021. május. 14. 15:05","title":"Közösségi légszennyezésmérésre buzdít a Levegő Munkacsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az illegális halászat célja a Kaliforniai-öbölben elsősorban a totoaba nevű hal, ám a hálók a kaliforniai disznódelfinekkel is végeznek.","shortLead":"Az illegális halászat célja a Kaliforniai-öbölben elsősorban a totoaba nevű hal, ám a hálók a kaliforniai...","id":"20210514_kaliforniai_obol_disznodelfin_totoaba_illegalis_halaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2033daf3-f371-4d41-b69d-67bbab13976f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_kaliforniai_obol_disznodelfin_totoaba_illegalis_halaszat","timestamp":"2021. május. 14. 13:37","title":"A \"tengerek kokainja\" miatt pusztulhat ki a kaliforniai disznódelfin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcb95a4-0fb6-4002-ad7b-062587d96ffc","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az energiatortából a megújulók, ám ezek a források jelenleg nem minden esetben képesek az energetika problémáira teljeskörűen megoldásokat nyújtani. A sürgető cél a néhány évtizeden belüli karbonsemlegesség, ehhez azonban új energiaforrásokra lesz szükségünk, vagy a meglévők hatékonyságát kell jelentősen megnövelnünk? Szakértők mondják el, hogyan látják az energia jövőjét. ","shortLead":"Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az energiatortából a megújulók, ám ezek a források jelenleg nem minden esetben...","id":"20210514_Az_energia_jovoje_mibol_hogyan_es_honnan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebcb95a4-0fb6-4002-ad7b-062587d96ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a167b-09d2-4ef0-8c80-475cd305e7ff","keywords":null,"link":"/zhvg/20210514_Az_energia_jovoje_mibol_hogyan_es_honnan","timestamp":"2021. május. 14. 16:01","title":"Az energia jövője: miből, hogyan és honnan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]