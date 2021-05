Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB finanszírozta oktatási egység 2015 óta működött a Budapesti Corvinus Egyetemen, most lezárják az együttműködést.","shortLead":"Az MNB finanszírozta oktatási egység 2015 óta működött a Budapesti Corvinus Egyetemen, most lezárják az együttműködést.","id":"20210514_Magyar_Nemzeti_Bank_Budapesti_Corvinus_Egyetem_MNBkepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2157ee59-5722-4ede-aec0-379e3e2a9385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Magyar_Nemzeti_Bank_Budapesti_Corvinus_Egyetem_MNBkepzes","timestamp":"2021. május. 14. 18:35","title":"Kiszáll az MNB saját corvinusos képzéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig számos kép szerzőségével kapcsolatban merültek fel kételyek. Ezekből mutatjuk be a leghíresebb eseteket 5x1 percben.","shortLead":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig...","id":"202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54642100-bd88-4ca9-a945-c17447e130c2","keywords":null,"link":"/360/202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","timestamp":"2021. május. 15. 16:00","title":"Adna 450 millió dollárt egy képért, amelyet talán Leonardo festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f5882e-31a2-440e-a3c8-baccc0dc7f44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis G70 Shooting Brake csak és kizárólag nálunk, az európai piacon lesz kapható. ","shortLead":"A Genesis G70 Shooting Brake csak és kizárólag nálunk, az európai piacon lesz kapható. ","id":"20210514_berugja_a_sportkombipiac_ajtajat_a_koreai_marka_elso_kombija_genesis_g70_shootin_brake","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f5882e-31a2-440e-a3c8-baccc0dc7f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6155982-7599-4a88-9396-a75d7fe0fd61","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_berugja_a_sportkombipiac_ajtajat_a_koreai_marka_elso_kombija_genesis_g70_shootin_brake","timestamp":"2021. május. 14. 06:41","title":"Berúgja a sportkombi-piac ajtaját a koreai márka első kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS) stúdiónak használnák. ","shortLead":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS...","id":"20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17649756-7a22-4eb9-be86-2906035cc176","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","timestamp":"2021. május. 14. 13:54","title":"Az oroszok nem hagynák, hogy Tom Cruise legyen az első ember, aki filmet forgat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig több mint 2 milliárd forintot kaptak az államtól Balásy Gyula cégei a szeptemberi eseményre.","shortLead":"Eddig több mint 2 milliárd forintot kaptak az államtól Balásy Gyula cégei a szeptemberi eseményre.","id":"20210514_Dragult_vadaszati_vilagkiallitas_kommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e91c158-2a84-4bb1-bbca-4a2d228bca12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Dragult_vadaszati_vilagkiallitas_kommunikacio","timestamp":"2021. május. 14. 17:23","title":"Félmilliárd forinttal drágult a vadászati világkiállítás kommunikációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Group megbízásából átfogó tanulmány készült az EU tagországok gazdaságának és társadalmának digitális fejlettségéről. Az eredmények rámutattak: a digitális fejlettség jelentős nemzetgazdasági befolyással bír. Magyarország digitális infrastruktúrája Európa élmezőnyéhez tartozik, a vállalkozásoknak azonban csak egy kis része használja ki a digitalizáció nyújtotta előnyöket.","shortLead":"A Vodafone Group megbízásából átfogó tanulmány készült az EU tagországok gazdaságának és társadalmának digitális...","id":"20210514_vodafone_digitalitzacio_tanulmany_eu_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91bd012-aaa8-4801-b565-16def485388d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_vodafone_digitalitzacio_tanulmany_eu_felmeres","timestamp":"2021. május. 14. 14:33","title":"Ha 90 pontra vinnék a DESI-pontszámot a magyarok, igencsak megugrana a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf4da53-6485-46c1-b316-8e53e5eac858","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új ajánlás csak az mRNS alapú oltóanyagokra vonatkozik, és vannak kivételek. ","shortLead":"Az új ajánlás csak az mRNS alapú oltóanyagokra vonatkozik, és vannak kivételek. ","id":"20210514_amerikai_jarvany_maszkviseles_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bf4da53-6485-46c1-b316-8e53e5eac858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2981802-a3c2-418d-be13-f63846e748e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_amerikai_jarvany_maszkviseles_vakcina","timestamp":"2021. május. 14. 10:59","title":"Az Egyesült Államokban a teljesen beoltottaknak nem kell többé maszkot viselniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarország legrészletesebb légszennyezettségi térképét szeretnék létrehozni, a lakosok bevonásával. ","shortLead":"Magyarország legrészletesebb légszennyezettségi térképét szeretnék létrehozni, a lakosok bevonásával. ","id":"20210514_Kozossegi_legszennyezesmeresre_buzdit_a_Levego_Munkacsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42085c81-25ec-421b-9435-61e615e6af53","keywords":null,"link":"/zhvg/20210514_Kozossegi_legszennyezesmeresre_buzdit_a_Levego_Munkacsoport","timestamp":"2021. május. 14. 15:05","title":"Közösségi légszennyezésmérésre buzdít a Levegő Munkacsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]