Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százezer tudatos fideszes résztvevő az ellenzéki előválasztáson elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa akár kétmillió valódi ellenzéki szavazó akaratát - számolta ki Mérő László matematikus.","shortLead":"Százezer tudatos fideszes résztvevő az ellenzéki előválasztáson elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa akár kétmillió...","id":"20210515_Mero_Laszlo_Az_elovalasztast_fideszes_trollok_befolyasolhatjak_de_van_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227464e1-c207-46b3-87c9-f29f1ef2766a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Mero_Laszlo_Az_elovalasztast_fideszes_trollok_befolyasolhatjak_de_van_megoldas","timestamp":"2021. május. 15. 08:05","title":"Mérő László: Az előválasztást fideszes trollok befolyásolhatják, de van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI szerint ők az egészségügyi dolgozókkal történő együttműködésben gondolkodnak.","shortLead":"Az EMMI szerint ők az egészségügyi dolgozókkal történő együttműködésben gondolkodnak.","id":"20210515_Az_EMMI_szerint_felremagyaraztak_a_leveluket_semmilyen_korhazat_nem_akarnak_bezarni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffdc553-c4a6-4a2c-8a55-10b3b3d7bec0","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Az_EMMI_szerint_felremagyaraztak_a_leveluket_semmilyen_korhazat_nem_akarnak_bezarni","timestamp":"2021. május. 15. 13:40","title":"Az EMMI szerint félremagyarázták a levelüket, semmilyen kórházat nem akarnak bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dfac07-cf10-4dd8-81dc-b8eb63b5ac47","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barna Sándor és családja igen aktív a balatoni város üzleti életében.","shortLead":"Barna Sándor és családja igen aktív a balatoni város üzleti életében.","id":"202119_plazs_terasz_siofoki_keszulodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dfac07-cf10-4dd8-81dc-b8eb63b5ac47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a411c636-38ec-404f-a8bf-55f430375c19","keywords":null,"link":"/360/202119_plazs_terasz_siofoki_keszulodes","timestamp":"2021. május. 15. 11:10","title":"Étteremnyitásra készül Siófokon az óbudai Symbol volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66285da0-395f-4bda-bdd8-8c1fd7a71b4f","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Hetven körüliek, magasan képzettek és sok a szabad idejük – így jellemezhetők leginkább a tüntetésekre járók Magyarországon. Semmit rólunk nélkülünk című új könyvében Mikecz Dániel, a Republikon Intézet vezető elemzője a demonstrációk, politikai mozgalmak alakulását vizsgálta az Orbán-rezsim tíz éve alatt.","shortLead":"Hetven körüliek, magasan képzettek és sok a szabad idejük – így jellemezhetők leginkább a tüntetésekre járók...","id":"202119__mikecz_daniel__nok_es_ferfiak_tiltakozasarol_idozitesrol__kijarjak_maguknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66285da0-395f-4bda-bdd8-8c1fd7a71b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c535413-3119-4f44-9a53-9e72c0a835a3","keywords":null,"link":"/360/202119__mikecz_daniel__nok_es_ferfiak_tiltakozasarol_idozitesrol__kijarjak_maguknak","timestamp":"2021. május. 15. 11:00","title":"Mikecz Dániel: Ha lesz lehetőség, újra fognak tüntetni idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japán vezető e-kereskedelmi vállalatának vezérigazgatója pénteken azt mondta, hogy \"öngyilkos küldetés\" lenne az ország számára, ha idén nyáron olimpiát rendezne.","shortLead":"Japán vezető e-kereskedelmi vállalatának vezérigazgatója pénteken azt mondta, hogy \"öngyilkos küldetés\" lenne az ország...","id":"20210515_Tobb_japan_vallalati_vezeto_is_fel_a_tokioi_olimpiatol_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1416c0ae-ade0-4a78-b078-ba4c3d68626e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Tobb_japan_vallalati_vezeto_is_fel_a_tokioi_olimpiatol_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. május. 15. 12:23","title":"Több japán vállalati vezető is fél a tokiói olimpiától a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","shortLead":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","id":"20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7243d-2351-4ab0-bf4f-21f0a1d53cd7","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","timestamp":"2021. május. 16. 10:18","title":"Cara Delevingne a vaginájáról készített különleges videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","shortLead":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","id":"20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11024d7f-69b6-4448-bb29-99af949c85c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","timestamp":"2021. május. 14. 16:53","title":"Kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelhetnek Árpa Attila ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c027eca-7000-45f0-a54e-aaf0631619ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár már márciusban hatályba lépett az a törvénymódosítás, amely erősen megnehezíti, hogy egyedülálló szülők is gyereket fogadhassanak örökbe, a pontos feltételeket még nem hozta nyilvánosságra az illetékes minisztérium.","shortLead":"Bár már márciusban hatályba lépett az a törvénymódosítás, amely erősen megnehezíti, hogy egyedülálló szülők is gyereket...","id":"20210514_Mi_lesz_a_sziv_szerint_szulokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c027eca-7000-45f0-a54e-aaf0631619ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188c7a74-1559-40eb-9336-b95301008bca","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Mi_lesz_a_sziv_szerint_szulokkel","timestamp":"2021. május. 14. 12:45","title":"Mi lesz a szív szerinti szülőkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]