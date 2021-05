Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0f4b080a-724e-44db-9a7f-c55fa365f545","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem elégedett maradéktalanul a kajak-kenusok szövetségi kapitánya a múlt heti szegedi világkupa után.","shortLead":"Nem elégedett maradéktalanul a kajak-kenusok szövetségi kapitánya a múlt heti szegedi világkupa után.","id":"20210517_kajak_kenu_vilagkupa_szeged_huttner_csaba_szovetsegi_kapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b080a-724e-44db-9a7f-c55fa365f545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cc5abf-1150-4b85-80ca-bae342c3c264","keywords":null,"link":"/sport/20210517_kajak_kenu_vilagkupa_szeged_huttner_csaba_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2021. május. 17. 14:54","title":"Hüttner Csaba: „Nagyon kemény munka vár ránk az olimpiáig” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c6a02-bc58-41a7-af94-9603d5842052","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Számos tóparti település közvetlenül elérhetővé válik Budapestről.","shortLead":"Számos tóparti település közvetlenül elérhetővé válik Budapestről.","id":"20210517_mav_eloszezoni_menetrend_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113c6a02-bc58-41a7-af94-9603d5842052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8a9910-b97c-4d9c-bf75-8da8cdf9fe91","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_mav_eloszezoni_menetrend_balaton","timestamp":"2021. május. 17. 06:46","title":"Mától sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvált egy jól prosperáló cégétől Orbán Győző, aki a tranzakcióval tisztán 800 millió forinthoz juthatott.","shortLead":"Megvált egy jól prosperáló cégétől Orbán Győző, aki a tranzakcióval tisztán 800 millió forinthoz juthatott.","id":"20210517_orban_gyozo_nehez_ko_kft_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a3b28f-9fca-49f5-bab9-b94f95d3a51d","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_orban_gyozo_nehez_ko_kft_eladas","timestamp":"2021. május. 17. 08:25","title":"Eladta egyik cégét Orbán apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104dc7a8-cdfb-4dec-9047-ac43bed9a676","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az egyetemek megújítása, a Dél-Budai Centrumkórház és egy Duna-híd is eltűnt a kormány tervei közül az uniós helyreállítási alap ma közölt programjai alapján, az orvosi béremelés azonban megmaradt. Magyarország nem kér a kedvezményes uniós hitelből, emiatt ágazati reformokról mond le.","shortLead":"Az egyetemek megújítása, a Dél-Budai Centrumkórház és egy Duna-híd is eltűnt a kormány tervei közül az uniós...","id":"20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104dc7a8-cdfb-4dec-9047-ac43bed9a676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6b5ea-dccc-4fc2-a956-361560318701","keywords":null,"link":"/eurologus/20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio","timestamp":"2021. május. 17. 14:32","title":"Fűnyíró: egészségügyre és az egyetemi átalakításra is kevesebb pénzt kér az EU-tól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ab7d2-1462-45db-8dbb-beef95fcde61","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: cserecsatárok, kiárusítás, Vaskupola, bringa, lesipuskás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210516_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ab7d2-1462-45db-8dbb-beef95fcde61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff5d00c-5a19-4277-a12a-acd52c96c99e","keywords":null,"link":"/360/20210516_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. május. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János a mobilnetet választotta a világforradalom helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ejtőernyősök voltak. ","shortLead":"Ejtőernyősök voltak. ","id":"20210515_15_amerikai_katona_serult_meg_Papan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca34b222-dfb5-4bf9-b750-8abc3f1475d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_15_amerikai_katona_serult_meg_Papan","timestamp":"2021. május. 15. 18:47","title":"15 amerikai katona sérült meg Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"225 millió forintot nyert.","shortLead":"225 millió forintot nyert.","id":"20210516_Egy_szerencses_elvitte_a_hatos_lotto_fodijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89cdf9-35b7-4b8c-9586-0a7f53ac5727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Egy_szerencses_elvitte_a_hatos_lotto_fodijat","timestamp":"2021. május. 16. 17:46","title":"Egy szerencsés elvitte a hatos lottó fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csupán az oldalszél miatt fúródhatott a Szuezi-csatorna partjába a teherszállító, keresztbe tehetett a hidrodinamika is. Bő ötven napja keresik a választ. A szuezi révkalauzok történetének köze van az '56-os forradalomhoz is.","shortLead":"Nem csupán az oldalszél miatt fúródhatott a Szuezi-csatorna partjába a teherszállító, keresztbe tehetett...","id":"20210517_Szuez_Ever_Given_Queen_Elizabeth_hidrodinamika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2cb103-8d12-4139-b65f-c5bb25ac5b9a","keywords":null,"link":"/360/20210517_Szuez_Ever_Given_Queen_Elizabeth_hidrodinamika","timestamp":"2021. május. 17. 17:00","title":"Part-hatás vagy guggoló-effektus? A Szuezi-csatorna és a beszorult Ever Given rejtélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]