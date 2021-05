Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c100fa2-d511-4d54-bdbc-f3a73d8f78df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdés, mennyire tudják majd felhasználni azokat. ","shortLead":"Kérdés, mennyire tudják majd felhasználni azokat. ","id":"20210516_Ujabb_12_millio_adag_Sinopharm_erkezett_Kinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c100fa2-d511-4d54-bdbc-f3a73d8f78df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7fab4b-9aba-4beb-a3b8-8a1a77b1fccb","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Ujabb_12_millio_adag_Sinopharm_erkezett_Kinabol","timestamp":"2021. május. 16. 13:44","title":"Újabb 1,2 millió adag Sinopharm érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7f828-38dc-48fb-8f81-89a375b72d7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a villamossínek közelében történt, a mentőket is ki kellett hívni. ","shortLead":"A baleset a villamossínek közelében történt, a mentőket is ki kellett hívni. ","id":"20210517_XIII_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7f828-38dc-48fb-8f81-89a375b72d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51b69e0-1dc7-4470-86b4-c9ebf076aeb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_XIII_baleset","timestamp":"2021. május. 17. 16:23","title":"Ütközött, majd felborult egy autó a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveresek által használt alagutat bombáztak, de polgári otthonokat is leromboltak. ","shortLead":"Egy fegyveresek által használt alagutat bombáztak, de polgári otthonokat is leromboltak. ","id":"20210516_Izraeli_raketak_42_palesztint_koztuk_gyerekeket_oltek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378e2c9e-93b2-4bc3-86d9-23eb2ff6b891","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Izraeli_raketak_42_palesztint_koztuk_gyerekeket_oltek_meg","timestamp":"2021. május. 16. 18:58","title":"Izraeli rakéták 42 palesztint, köztük gyerekeket öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Telefonon tárgyalt az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök.","shortLead":"Telefonon tárgyalt az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök.","id":"20210518_Biden_Izrael_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313c05af-8911-49e7-89be-5bc331742fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_Biden_Izrael_usa","timestamp":"2021. május. 18. 05:57","title":"Biden: Izraelnek joga van megvédeni magát, de a tűzszünet a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar Szocialista Munkáspárt egykori pártháza a XIII. kerületben vagy a sötétséget fekete lyukként magába nyelő, évek óta ürességtől kongó Domus Áruház. Ezeket az épületeket azonban meg lehet kedvelni, ha ismerjük a történetüket és új életet lehelünk beléjük. Erről szól az idei Velencei Építészeti Biennálén bemutatkozó magyar projekt.","shortLead":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar...","id":"20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0425be98-2c2a-400a-8eab-7b91c2682d01","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","timestamp":"2021. május. 17. 20:00","title":"Mi lenne, ha megpróbálnánk nem utálni a szocializmus vasbeton monstrumjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél erőteljesebben melegszik a bolygó, annál nagyobb szükség lesz új haszonnövények telepítésére egy új tanulmány szerint.","shortLead":"Minél erőteljesebben melegszik a bolygó, annál nagyobb szükség lesz új haszonnövények telepítésére egy új tanulmány...","id":"20210517_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_haszonnoveny_mezogazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e395dfe-2507-4e68-9297-be2a219eb561","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_haszonnoveny_mezogazdasag","timestamp":"2021. május. 17. 20:03","title":"Ha tényleg beüt a klímaváltozás, újra kell gondolni a mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","shortLead":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","id":"20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ec7b6-6a79-4f7e-ad29-ef7f26542556","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","timestamp":"2021. május. 16. 18:05","title":"Üsse be a Google keresőjébe kedvenc karakterének nevét a Jóbarátokból, és nézze meg mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles Lakers legendáját beiktatták a kosárlabda Hírességek Csarnokába. ","shortLead":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles...","id":"20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ad8c4a-0808-478c-96ea-af833210388b","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","timestamp":"2021. május. 16. 16:45","title":"„Kobe Bryant most jót nevet a mennyországban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]