[{"available":true,"c_guid":"a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben – állítják egészségügyi források. Miközben Pintér Sándor belügyminiszter kezében egyre nagyobb hatalom koncentrálódik, Kásler Miklós is szeretné visszaszerezni a döntési jogát, ehhez azonban nem a legjobb módszert választotta, sőt még a miniszterhez lojális érintettek is meglehetősen hűvösen fogadták az Emmi utasítását.","shortLead":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben –...","id":"20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2d47b-7a14-40ab-a179-6aa70e005a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2021. május. 18. 14:30","title":"Kásler és Pintér harcáról szólhat az Emmi váratlan körlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df875962-19a9-448b-8452-965bddb92267","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerű, de igen hatékony lehet a K&H Bank új kommunikációs megoldása, amely azt segíti, hogy az ügyfelek tudják, valóban a pénzintézet küldte nekik az adott e-mailt, SMS-t vagy alkalmazásértesítést, vagy csak csalók próbálkoznak.","shortLead":"Egyszerű, de igen hatékony lehet a K&H Bank új kommunikációs megoldása, amely azt segíti, hogy az ügyfelek tudják...","id":"20210518_kh_bank_uzenet_kod_anya_neve_monogram_telefonszam_adathalasz_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df875962-19a9-448b-8452-965bddb92267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f44c9b-c46e-4f80-95a9-7ab144bd9e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_kh_bank_uzenet_kod_anya_neve_monogram_telefonszam_adathalasz_tamadas","timestamp":"2021. május. 18. 18:08","title":"Minden ügyfélt érintő változás a K&H-nál: egy titkos kód kerül minden üzenetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második legjobb idővel ugyancsak egy magyar, a Ferencváros 17 éves úszója jutott be a fináléba.","shortLead":"A második legjobb idővel ugyancsak egy magyar, a Ferencváros 17 éves úszója jutott be a fináléba.","id":"20210517_hosszu_katinka_vegyesuszas_vizes_eb_duna_arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802020a9-d473-4d9a-88f6-a84a1870b4c3","keywords":null,"link":"/sport/20210517_hosszu_katinka_vegyesuszas_vizes_eb_duna_arena","timestamp":"2021. május. 17. 15:22","title":"Az élről várhatja Hosszú Katinka a 400 vegyes esti döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d5985-3e67-4f3c-b7ca-bcbbf6c7e3a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentősen enyhültek hétfőtől a járványügyi korlátozások Angliában, bár a brit kormány továbbra is fokozott elővigyázatosságra intette a lakosságot, elsősorban a koronavírus indiai változatának egyes gócpontokban észlelt terjedése miatt.","shortLead":"Jelentősen enyhültek hétfőtől a járványügyi korlátozások Angliában, bár a brit kormány továbbra is fokozott...","id":"20210517_nagy_britannia_anglia_koronavirus_jarvany_nyitas_indiai_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49d5985-3e67-4f3c-b7ca-bcbbf6c7e3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532944b3-d260-41df-9578-745820384473","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_nagy_britannia_anglia_koronavirus_jarvany_nyitas_indiai_varians","timestamp":"2021. május. 17. 05:57","title":"Nyithatnak az angol pubok, színházak, de fél szemmel az indai vírusvariánst figyelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint Magyarország kétoldalú megállapodásokra törekszik a vakcinák elfogadásáról.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint Magyarország kétoldalú megállapodásokra törekszik a vakcinák elfogadásáról.","id":"20210518_semjen_zsolt_vedettsegi_igazolvany_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921e0e73-73ba-48e0-8d61-b53be180ca9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_semjen_zsolt_vedettsegi_igazolvany_vakcina","timestamp":"2021. május. 18. 11:22","title":"Semjén: Ha egy ország nem fogadja el a magyar oltásokat, Magyarország sem ismeri el az ottaniakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239d0e4d-fa4e-446a-8a4a-42f209c9f809","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a jövő év végére rendelkezésre állhat a magyar vakcina is.","shortLead":"Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a jövő év végére rendelkezésre állhat a magyar vakcina is.","id":"20210517_operativ_torzs_nemzeti_oltoanyaggyar_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=239d0e4d-fa4e-446a-8a4a-42f209c9f809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1959e230-e165-4f4f-b2c9-c859158e517f","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_operativ_torzs_nemzeti_oltoanyaggyar_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 12:31","title":"Operatív törzs: 100 nap múlva leteszik a Nemzeti Oltóanyaggyár alapkövét Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a parlamentben beszélt arról, hogy mind az orosz, mind a kínai fél időben teljesítette vállalásait. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a parlamentben beszélt arról, hogy mind az orosz, mind a kínai fél időben...","id":"20210518_szijjarto_peter_parlament_keleti_vakcinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f7ac2-5d86-4787-a65f-d50616b54a29","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_szijjarto_peter_parlament_keleti_vakcinak","timestamp":"2021. május. 18. 10:58","title":"Szijjártó: A héten minden Keletről rendelt vakcina megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b3aee6-9127-438f-b7ef-7287dd3cc4f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négyszáz vegyesen az egyik ezüstérmes is magyar lett.","shortLead":"Négyszáz vegyesen az egyik ezüstérmes is magyar lett.","id":"20210517_hosszu_katinka_vizes_eb_budapest_duna_arena_aranyerem_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b3aee6-9127-438f-b7ef-7287dd3cc4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fd9995-092f-4d93-8039-e63e578d50d0","keywords":null,"link":"/sport/20210517_hosszu_katinka_vizes_eb_budapest_duna_arena_aranyerem_gyozelem","timestamp":"2021. május. 17. 19:42","title":"Aranyéremmel nyitott Hosszú Katinka az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]