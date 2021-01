Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni oltóanyaggyártókkal a velük kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni...","id":"20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2174e69-89b2-4485-9e83-60c0cbd6f6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","timestamp":"2021. január. 24. 15:44","title":"Az EU keményen az asztalra csapott az oltóanyaggyártókkal való tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A párizsi Pasteur Intézet a kanyaró elleni oltást felhasználva akart a koronavírus ellen oltóanyagot készíteni, de a klinikai tesztek eredménye lehangoló lett.","shortLead":"A párizsi Pasteur Intézet a kanyaró elleni oltást felhasználva akart a koronavírus ellen oltóanyagot készíteni, de...","id":"20210126_parizs_franciaorszag_vakcina_koronavirus_oltoanyag_kanyaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc4235-ff59-4052-bc88-c102d6f6f92f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_parizs_franciaorszag_vakcina_koronavirus_oltoanyag_kanyaro","timestamp":"2021. január. 26. 07:15","title":"Tudományos kudarc: leállítják az egyik francia vakcinajelölt munkálatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Először a vidéki szálláshelyek iránt térhet vissza a kereslet BDO Magyarország szerint. 