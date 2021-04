Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"056b0f2b-12dd-4b42-9f85-5244ae1378a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korlátozások megszegése miatt nem, de a pirotechnikai eszközök használata miatt büntet a rendőrség.","shortLead":"A korlátozások megszegése miatt nem, de a pirotechnikai eszközök használata miatt büntet a rendőrség.","id":"20210423_FradiUjpest_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056b0f2b-12dd-4b42-9f85-5244ae1378a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3b4a7e-22eb-4cb9-87c5-bc04dfa4210d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_FradiUjpest_buntetes","timestamp":"2021. április. 23. 08:45","title":"Fradi–Újpest: Öt szurkoló ellen indult eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteken erős széllökésekre kell számítani a Dunántúl egyes részein és a főváros tágabb környezetében.","shortLead":"Pénteken erős széllökésekre kell számítani a Dunántúl egyes részein és a főváros tágabb környezetében.","id":"20210423_Hajnali_minuszok_napsutes_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ec3e67-8335-418f-aef3-26a83cac62d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Hajnali_minuszok_napsutes_hetvege","timestamp":"2021. április. 23. 05:55","title":"Hajnali mínuszok és sok napsütés várható a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","shortLead":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","id":"20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ba3115-67d3-4232-973b-6caef54b8319","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","timestamp":"2021. április. 23. 09:54","title":"Gödöllői bútoráruház parkolójában csaptak le a rendőrök a drogkereskedőre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","shortLead":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","id":"20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fc1342-c2cf-4b0c-a040-3ebf7c3bfe6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","timestamp":"2021. április. 23. 19:09","title":"Hamis koronavírus-teszteredményekkel próbálnak bejutni Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyes pénzmozgásra ébredhettünk péntek reggel.","shortLead":"Vegyes pénzmozgásra ébredhettünk péntek reggel.","id":"20210423_Az_eurohoz_kepest_gyengebb_a_dollarhoz_kepest_erosebb_lett_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae51a69-6607-4d59-bf63-add0ae35623b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_Az_eurohoz_kepest_gyengebb_a_dollarhoz_kepest_erosebb_lett_a_forint","timestamp":"2021. április. 23. 07:47","title":"Az euróhoz képest gyengébb, a dollárhoz képest erősebb lett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677a84d5-6f87-4a75-ab1b-9814f4a512aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarok egészségi állapota eddig is csapnivaló volt, szakemberek szerint a járvány lehet az utolsó csepp a pohárban. Elég nagy a baj ahhoz, hogy most végre változtassunk életmódunkon.","shortLead":"A magyarok egészségi állapota eddig is csapnivaló volt, szakemberek szerint a járvány lehet az utolsó csepp a pohárban...","id":"202116__falaszavar__felhalmozas__evespszichologia__tulsulyos_nemzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=677a84d5-6f87-4a75-ab1b-9814f4a512aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4d7f64-9d09-4794-8a17-1a627694c955","keywords":null,"link":"/360/202116__falaszavar__felhalmozas__evespszichologia__tulsulyos_nemzet","timestamp":"2021. április. 22. 19:00","title":"Elhíztunk a karanténban, nincs nálunk Covid-veszélyeztetettebb nép Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy elértük a számot, ami azzal jár, hogy szombattól nyitnak a teraszok és este 11-kor kezdődik a kijárási tilalom.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy elértük a számot, ami azzal jár, hogy szombattól nyitnak a teraszok...","id":"20210423_Orban_Megvan_a_35_millio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a41e229-a101-4abd-b13a-128fbdf85321","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Orban_Megvan_a_35_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 23. 06:41","title":"Orbán Viktor: Megvan a 3,5 millió beoltott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0659532-0090-4b6a-a353-12d05c208f47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság és lopás miatt indítottak eljárást a tatabányai férfi ellen.","shortLead":"Garázdaság és lopás miatt indítottak eljárást a tatabányai férfi ellen.","id":"20210422_zaszlo_tolvaj_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0659532-0090-4b6a-a353-12d05c208f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56f62a2-da46-4cac-b811-ac4b0390edd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_zaszlo_tolvaj_lopas","timestamp":"2021. április. 22. 18:21","title":"Elvesztette a tolvaj a polgármesteri hivatalról ellopott magyar zászlót, visszament az EU-sért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]