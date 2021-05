Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház megszavazta a kétpárti bizottság létrehozását, most a szenátusnak kell döntenie.","shortLead":"Az amerikai képviselőház megszavazta a kétpárti bizottság létrehozását, most a szenátusnak kell döntenie.","id":"20210520_capitolium_vizsgalobizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd6a3fc-31cc-46f4-9263-e928fc842e3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_capitolium_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. május. 20. 08:25","title":"Hatból egy republikánus a demokratákkal szavazott a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság létrehozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt újra elővett egy régi módszert.","shortLead":"A kormánypárt újra elővett egy régi módszert.","id":"20210519_kozossegi_media_fidesz_lejaratas_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7893442a-e40f-4c11-9f0c-246982b25334","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_kozossegi_media_fidesz_lejaratas_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 19. 10:05","title":"Milliókat költött a Fidesz, hogy lejárassa Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","id":"20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12984d2d-f34c-464d-8f7a-75a3feb8b02f","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. május. 19. 21:35","title":"Hétfőtől a kórházi ágyak 20 százalékát kell a koronavírusos betegek számára fenntartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","shortLead":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","id":"20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35af7b7d-6d86-474f-853c-04ec533eb0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","timestamp":"2021. május. 20. 07:17","title":"Ötvennél több helyen szorul javításra a szakképzési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4770d555-74cb-4084-bb81-8631a3e46f73","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Jelen tesztalanyaink tökéletesen passzolnak mai világunkba, hiszen egyrészt szabadidőautók, másrészt környezettudatosnak mondott plugin hibrid hajtásúak. Ettől függetlenül a C5 AirCross és az XC60 egymástól nagyon eltérő karakterek.","shortLead":"Jelen tesztalanyaink tökéletesen passzolnak mai világunkba, hiszen egyrészt szabadidőautók, másrészt...","id":"20210519_franciasved_hibrid_parbaj_zold_rendszamos_citroent_es_volvot_eresztettunk_egymasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4770d555-74cb-4084-bb81-8631a3e46f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9671e093-7461-4de2-baf6-8724f10d8b9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_franciasved_hibrid_parbaj_zold_rendszamos_citroent_es_volvot_eresztettunk_egymasnak","timestamp":"2021. május. 19. 06:41","title":"Francia-svéd hibrid párbaj: zöld rendszámos Citroënt és Volvót eresztettünk egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350b153f-649b-456c-924e-3557182f62e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még a panellakások ára is több mint 9 százalékkal emelkedett az elmúlt egy évben.","shortLead":"Még a panellakások ára is több mint 9 százalékkal emelkedett az elmúlt egy évben.","id":"20210520_videk_lakas_haz_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=350b153f-649b-456c-924e-3557182f62e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9539e71-ae5e-4e6f-8f54-b223ec0735a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_videk_lakas_haz_dragulas","timestamp":"2021. május. 20. 12:43","title":"Több vidéki városban 20 százalékkal is drágultak a lakások egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57440c24-b64b-46a7-b6aa-266a8c768cc3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarok vendégrohama várható a szálláshelyeken, a pünkösdi hétvégére már a szállodai helyek mintegy nyolcvan százalékát lefoglalták, és az előrejelzések szerint a teljes nyári szezon jobb lesz, mint a tavalyi volt. Az idegenforgalom először a vidéki településeken tér magához, Budapesten még csend van.","shortLead":"Magyarok vendégrohama várható a szálláshelyeken, a pünkösdi hétvégére már a szállodai helyek mintegy nyolcvan...","id":"20210519_nyar_hazai_turizmus_vendeglatas_szallashelyek_szezon_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57440c24-b64b-46a7-b6aa-266a8c768cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a5b6b-3d53-45de-a0eb-ab36e789ccf4","keywords":null,"link":"/360/20210519_nyar_hazai_turizmus_vendeglatas_szallashelyek_szezon_2021","timestamp":"2021. május. 19. 19:00","title":"A hazai turizmus hasíthat a nyáron, de a külföldiek még nem hódítják vissza Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","shortLead":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","id":"20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bb7f5-2956-4585-937f-f263daa00c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","timestamp":"2021. május. 19. 08:36","title":"Kiderült még egy fontos dolog a Pfizer oltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]