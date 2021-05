Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, virágkorukat élik azok a csalók, akik az online megrendelt termékek helyett valami értéktelen vackot küldenek a vásárlóknak.","shortLead":"Úgy tűnik, virágkorukat élik azok a csalók, akik az online megrendelt termékek helyett valami értéktelen vackot...","id":"20210521_playstation_5_ps5_vasarlas_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaf5486-2a4f-4a62-85d8-7089c4d86a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_playstation_5_ps5_vasarlas_atveres","timestamp":"2021. május. 21. 11:33","title":"PlayStation 5-öt rendelt a japán nő, két üveg ásványvizet kapott helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ba5c70-8289-46be-88d6-266456c94010","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kálomista Gábor ügyvezetése alatt működő Thália Színház több színésze, valamint Trill Zsolt és Szikszai Rémusz is láthatók lesznek a politikai krimiben. ","shortLead":"A Kálomista Gábor ügyvezetése alatt működő Thália Színház több színésze, valamint Trill Zsolt és Szikszai Rémusz is...","id":"20210521_Kiderult_kik_szerepelnek_a_titkolozasok_kozepette_keszulo_oszodi_beszedrol_szolo_filmben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ba5c70-8289-46be-88d6-266456c94010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba3820b-3f5c-48e6-8e04-ad488056ed31","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_Kiderult_kik_szerepelnek_a_titkolozasok_kozepette_keszulo_oszodi_beszedrol_szolo_filmben","timestamp":"2021. május. 21. 09:18","title":"Kiderült, kik szerepelnek a titkolózások közepette készülő, őszödi beszédről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrsi Gergely polgármester szerint sokakhoz még nem juthatott el az ingyenes parkolás megszüntetésének híre, ezért inkább a figyelemfelhívásra helyezik a hangsúlyt.","shortLead":"Őrsi Gergely polgármester szerint sokakhoz még nem juthatott el az ingyenes parkolás megszüntetésének híre, ezért...","id":"20210521_Buntetes_figyelmeztetes_II_kerulet_parkolasi_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95bb2e1-53c6-4937-95d2-fdf9c7e632b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_Buntetes_figyelmeztetes_II_kerulet_parkolasi_engedely","timestamp":"2021. május. 21. 13:33","title":"Májusban még nem bünteti, csak figyelmezteti a II. kerület a fizetés nélkül parkolókat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Világszerte, így Magyarországon is gombamód szaporodnak a házi kedvenceket is befogadó szálláshelyek. A kereslet gyorsan nő, ezzel párhuzamosan nemcsak az állatbarát szállodák és panziók száma emelkedik, hanem a szolgáltatások köre is bővül. ","shortLead":"Világszerte, így Magyarországon is gombamód szaporodnak a házi kedvenceket is befogadó szálláshelyek. A kereslet...","id":"202120__utazas_kisallatokkal__bovulo_szolgaltatasok__ebwellness__baratok_kozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d51ef1a-8270-48b7-bb2b-e4357e862f38","keywords":null,"link":"/360/202120__utazas_kisallatokkal__bovulo_szolgaltatasok__ebwellness__baratok_kozt","timestamp":"2021. május. 21. 17:00","title":"„Faroktól a körömig”: Rohamtempóban fejlődik az állatbarát turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan mit, arról Gulyás Gergely számolt be a csütörtöki kormányinfón.



","shortLead":"Hogy pontosan mit, arról Gulyás Gergely számolt be a csütörtöki kormányinfón.



","id":"20210520_orban_viktor_kover_es_alacsony_karacsony_magas_es_vekony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3c6cf1-43fd-4b99-af07-b57f5760e09b","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_orban_viktor_kover_es_alacsony_karacsony_magas_es_vekony","timestamp":"2021. május. 20. 15:02","title":"Reagált Orbán Viktor Karácsony kövérezős beszólására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee99227-3a64-4685-8e42-a0f9c0520d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős sodrás miatt elsőre nem tudták kimenteni a nőt a vízből.","shortLead":"Az erős sodrás miatt elsőre nem tudták kimenteni a nőt a vízből.","id":"20210519_duna_xiii_kerulet_eletmentes_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee99227-3a64-4685-8e42-a0f9c0520d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5eb53-d96d-45b1-b672-b577139a464e","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_duna_xiii_kerulet_eletmentes_rendorseg","timestamp":"2021. május. 19. 18:19","title":"Egymásba kapaszkodva húztak ki a rendőrök egy nőt a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","shortLead":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","id":"20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e776ca-21b2-4255-9003-7cfb0334aad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","timestamp":"2021. május. 20. 09:33","title":"Lelép a TikToktól az egyik társalapító, más veszi át a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]