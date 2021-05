Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b2b66577-27b4-4cc9-a709-5b7783adb0f1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2021-23 között szállítják majd az oltóanyagot.","shortLead":"2021-23 között szállítják majd az oltóanyagot.","id":"20210520_Ujabb_18_milliard_Pfizervakcinara_kotott_szerzodest_az_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b66577-27b4-4cc9-a709-5b7783adb0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a496f9b2-061d-48fd-95de-d8eeea21ab44","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Ujabb_18_milliard_Pfizervakcinara_kotott_szerzodest_az_EU","timestamp":"2021. május. 20. 11:01","title":"Újabb 1,8 milliárd Pfizer-vakcinára kötött szerződést az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f57b1-b411-4a48-93c2-0b466714bcb2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyot nyerni nem lehetett a Giro csütörtöki szakaszán, nagyot veszteni igen – Valter Attila megúszta, a főmezőny elején ért célba, összetettben a 12. helyre lépett előre.","shortLead":"Nagyot nyerni nem lehetett a Giro csütörtöki szakaszán, nagyot veszteni igen – Valter Attila megúszta, a főmezőny...","id":"20210520_Giro_bukasokkal_es_hegyekkel_teli_szakaszon_lepett_elobbre_Valter_Attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f57b1-b411-4a48-93c2-0b466714bcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9da76-0cbf-474d-8e21-c2643a727c5f","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Giro_bukasokkal_es_hegyekkel_teli_szakaszon_lepett_elobbre_Valter_Attila","timestamp":"2021. május. 20. 18:30","title":"Giro: bukásokkal és hegyekkel teli szakaszon lépett előbbre Valter Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00ac3b7-19b9-4b75-98d9-cee0a31829aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hasonló autó 3-4 millió dollárt is érhet, de a legelső autó státusza egészen különleges. ","shortLead":"Egy hasonló autó 3-4 millió dollárt is érhet, de a legelső autó státusza egészen különleges. ","id":"20210518_Csodas_allapotba_hoztak_a_001es_alvazszamu_legelso_Ferrari_F50est","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f00ac3b7-19b9-4b75-98d9-cee0a31829aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b41f0b9-416e-4dae-9bce-d8554fd54c1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Csodas_allapotba_hoztak_a_001es_alvazszamu_legelso_Ferrari_F50est","timestamp":"2021. május. 21. 04:22","title":"Csodás állapotba hozták a 001-es alvázszámú, legelső Ferrari F50-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ötmillió beoltott után megszűnik a kijárási tilalom, eltörlik a köztéri maszkviselést. Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a Hamász között. Jön az EU-s Covid-igazolvány. Blöffölt a kormány Karácsony kabinetfőnöke szerint. Kapás Boglárka ismét Európa-bajnok.","shortLead":"Ötmillió beoltott után megszűnik a kijárási tilalom, eltörlik a köztéri maszkviselést. Életbe lépett a tűzszünet Izrael...","id":"20210521_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9c707d-65f2-473f-ad1a-c6548fbe785a","keywords":null,"link":"/360/20210521_Radar360","timestamp":"2021. május. 21. 08:06","title":"Radar360: Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18276414-7cf7-4eec-b7ce-d97e9201ce54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern kori programokban csaknem hetente bukkannak különféle gyenge pontokra. Ezúttal ott sikerült beazonosítani egy ilyet, ahol a legkevésbé sem számítottak rá.","shortLead":"A modern kori programokban csaknem hetente bukkannak különféle gyenge pontokra. Ezúttal ott sikerült beazonosítani...","id":"20210520_sebezhetoseg_biztonsagi_res_szamitastechnika_universal_turing_machine_utm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18276414-7cf7-4eec-b7ce-d97e9201ce54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5d8f9-6d86-4a3b-a8b8-1feb6a2690f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_sebezhetoseg_biztonsagi_res_szamitastechnika_universal_turing_machine_utm","timestamp":"2021. május. 20. 11:03","title":"54 éve létező biztonsági hibát találtak egy számítógépes rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e299d4c-c5d4-46a1-9de9-c4149c8f502a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt kilőtt az online kiskereskedelem, 12 hónap alatt 3 évet ugrottak előre a fejlődésben.","shortLead":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt kilőtt az online kiskereskedelem, 12 hónap alatt 3 évet ugrottak előre a fejlődésben.","id":"20210520_ekereskedelem_toplista_online_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e299d4c-c5d4-46a1-9de9-c4149c8f502a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95fedf0-5b81-4c5f-b22e-b1abf7c7a4c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_ekereskedelem_toplista_online_kereskedelem","timestamp":"2021. május. 20. 11:05","title":"Kiderült, hol költött el százmilliárdokat online a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","shortLead":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","id":"20210520_bubi_atadas_bicikli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a689b4-e588-4be7-90e4-b1eded4c79fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_bubi_atadas_bicikli","timestamp":"2021. május. 20. 16:02","title":"Könnyebb biciklikkel, a kauciót eltörölve indítják újra a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]