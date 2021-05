Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","shortLead":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","id":"20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da24ce9-bbe0-4903-acd3-6697d2e5ff6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","timestamp":"2021. május. 21. 19:45","title":"Megjött a friss rangsor: ezek a cégek a legvonzóbbak a magyar munkavállalók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3f12f3-848e-4f00-886b-9d017f7bf016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatkozó törvénycsomag újabb elemeiről számolt be a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"A vonatkozó törvénycsomag újabb elemeiről számolt be a Fidesz frakcióvezetője.","id":"20210520_kocsis_mate_pedofilok_fidesz_torvenycsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b3f12f3-848e-4f00-886b-9d017f7bf016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6165b804-ca07-4cb5-ba9b-f445be941984","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_kocsis_mate_pedofilok_fidesz_torvenycsomag","timestamp":"2021. május. 20. 17:32","title":"Kocsis Máté több munkakörtől is eltiltaná a pedofilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök szerint a nyugat-európai országok döntő része belépett egy \"posztnemzeti és posztkeresztény életfelfogás korszakába\".","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a nyugat-európai országok döntő része belépett egy \"posztnemzeti és posztkeresztény...","id":"20210521_Orban_izraelipalesztin_konfliktus_veto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0902f48-5ba4-44a6-8e82-7535a8ea9702","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_Orban_izraelipalesztin_konfliktus_veto","timestamp":"2021. május. 21. 12:53","title":"Orbán elmagyarázta, hogy miért vétózta meg Magyarország az EU nyilatkozatát az izraeli–palesztin konfliktusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b8bf3d-9005-4fcc-83a1-9bfa96e99cf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erősen felhős, borult eget jósol addig a meteorológia.","shortLead":"Erősen felhős, borult eget jósol addig a meteorológia.","id":"20210522_idojaraselorejelzes_felho_eso_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90b8bf3d-9005-4fcc-83a1-9bfa96e99cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f4423c-d01e-4814-9ec0-f564febd4bad","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_idojaraselorejelzes_felho_eso_szel","timestamp":"2021. május. 22. 11:15","title":"Vasárnap délutánig ne számítson verőfényre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f57b1-b411-4a48-93c2-0b466714bcb2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyot nyerni nem lehetett a Giro csütörtöki szakaszán, nagyot veszteni igen – Valter Attila megúszta, a főmezőny elején ért célba, összetettben a 12. helyre lépett előre.","shortLead":"Nagyot nyerni nem lehetett a Giro csütörtöki szakaszán, nagyot veszteni igen – Valter Attila megúszta, a főmezőny...","id":"20210520_Giro_bukasokkal_es_hegyekkel_teli_szakaszon_lepett_elobbre_Valter_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f57b1-b411-4a48-93c2-0b466714bcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9da76-0cbf-474d-8e21-c2643a727c5f","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Giro_bukasokkal_es_hegyekkel_teli_szakaszon_lepett_elobbre_Valter_Attila","timestamp":"2021. május. 20. 18:30","title":"Giro: bukásokkal és hegyekkel teli szakaszon lépett előbbre Valter Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2401d3d3-8ab4-4879-b047-29da0e0e7191","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A jókora állatot végül egy fán találták meg.","shortLead":"A jókora állatot végül egy fán találták meg.","id":"20210521_puma_san_francisco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2401d3d3-8ab4-4879-b047-29da0e0e7191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee90d63f-9a78-4f76-a1c0-e81763de52f3","keywords":null,"link":"/elet/20210521_puma_san_francisco","timestamp":"2021. május. 21. 11:42","title":"Egy puma mászkált a házak között San Franciscóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ezen a héten az EU-s intézmények több, az illegális migráció visszaszorítását célzó lépést tettek. Ezekben egy közös mindenképpen van: Magyarország egyiket sem támogatja.","shortLead":"Ezen a héten az EU-s intézmények több, az illegális migráció visszaszorítását célzó lépést tettek. Ezekben egy közös...","id":"20210522_Az_EU_visszaszoritana_az_illegalis_bevandorlast__de_Magyarorszag_megvetozza_ezt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1cc114-5734-42bc-ac1a-6123a0965e68","keywords":null,"link":"/eurologus/20210522_Az_EU_visszaszoritana_az_illegalis_bevandorlast__de_Magyarorszag_megvetozza_ezt","timestamp":"2021. május. 22. 08:28","title":"Az EU visszaszorítaná az illegális bevándorlást - de Magyarország megvétózza ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság az eredeti pompa visszaállítása.","shortLead":"Drága mulatság az eredeti pompa visszaállítása.","id":"20210521_mnb_jegybank_szekhaz_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb45a4b-698f-4080-8cf2-6ea235a2f8af","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_mnb_jegybank_szekhaz_felujitas","timestamp":"2021. május. 21. 16:06","title":"54 milliárdból újul meg az MNB székháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]