[{"available":true,"c_guid":"f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese szerint amíg a koronavírus nagy számban tud szaporodni, addig újabb mutációkra lehet számítani.","shortLead":"A Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese szerint amíg a koronavírus nagy számban tud szaporodni, addig újabb...","id":"20210521_koronavirus_atoltottsag_lacza_zsombor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65c5f1e-23bd-42c0-a915-26d25dc44dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_koronavirus_atoltottsag_lacza_zsombor","timestamp":"2021. május. 21. 16:37","title":"Egy kutatóorvos szerint 80-90 százalékos átoltottság kell a járvány megállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság az eredeti pompa visszaállítása.","shortLead":"Drága mulatság az eredeti pompa visszaállítása.","id":"20210521_mnb_jegybank_szekhaz_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb45a4b-698f-4080-8cf2-6ea235a2f8af","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_mnb_jegybank_szekhaz_felujitas","timestamp":"2021. május. 21. 16:06","title":"54 milliárdból újul meg az MNB székháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Karácsony Gergely intelme ellenére Belváros-Lipótváros polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter újabb öt ingatlant adott el a főváros elővételi jogát figyelmen kívül hagyva. A vevők között a kormányfőhöz közelálló üzletember is van.","shortLead":"Karácsony Gergely intelme ellenére Belváros-Lipótváros polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter újabb öt ingatlant adott...","id":"20210520_Hiaba_figyelmeztetett_Karacsony_a_belvarosi_kotyavetye_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5868ddfe-b9b1-43ea-91e6-fc79fd5830b8","keywords":null,"link":"/360/20210520_Hiaba_figyelmeztetett_Karacsony_a_belvarosi_kotyavetye_miatt","timestamp":"2021. május. 20. 15:00","title":"Budapest megvehette volna, de elkótyavetyélte az ingatlanokat a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2401d3d3-8ab4-4879-b047-29da0e0e7191","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A jókora állatot végül egy fán találták meg.","shortLead":"A jókora állatot végül egy fán találták meg.","id":"20210521_puma_san_francisco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2401d3d3-8ab4-4879-b047-29da0e0e7191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee90d63f-9a78-4f76-a1c0-e81763de52f3","keywords":null,"link":"/elet/20210521_puma_san_francisco","timestamp":"2021. május. 21. 11:42","title":"Egy puma mászkált a házak között San Franciscóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737843e6-224b-4482-868d-06898082efc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kínaiak teljesítették a vakcinaszerződésben vállaltakat.","shortLead":"A kínaiak teljesítették a vakcinaszerződésben vállaltakat.","id":"20210521_Kina_Sinopharm_vakcina_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=737843e6-224b-4482-868d-06898082efc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c5a116-4c0a-498f-8f78-f0aa153c7006","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Kina_Sinopharm_vakcina_szerzodes","timestamp":"2021. május. 21. 08:07","title":"Kína 200 ezer adag Sinopharmot adományozott Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e8305a-79f8-46a7-b19a-8a1851058bfd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO által jóváhagyott vakcinákat fogadják el az országban.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO által jóváhagyott vakcinákat fogadják el az országban.","id":"20210521_Spanyolorszag_utazas__Sinopharm_Szputnyikk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e8305a-79f8-46a7-b19a-8a1851058bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189c51e2-7faa-4507-9a00-93a0ba08469d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_Spanyolorszag_utazas__Sinopharm_Szputnyikk","timestamp":"2021. május. 21. 14:01","title":"Június 7-étől Sinopharmmal is lehet Spanyolországba utazni, Szputnyikkal egyelőre nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat dolgozói jelenléti íveket vezettek azokról, akik elmentek ezekre a fórumokra. Egy magánszemély emiatt bejelentést tett, a vizsgálatnak mostanra lett eredménye.","shortLead":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat...","id":"20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46771ef4-0793-49b1-8e70-ce210087f82c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","timestamp":"2021. május. 21. 15:07","title":"Listázták Tatán a helyi szállodaberuházást ellenző civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a942b550-8b47-4a0b-b274-3e331475b31c","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön az egyik legkedvezőbb formája a kisösszegű vállalati hiteleknek, amit a kormány a koronavírus-járvány okozta pénzügyi nehézségek áthidalására hozott létre. Sok egyéni és társas vállalkozó számára jelenthet segítséget az idén márciusban elindított kölcsön, azonban nem mindenre lehet felvenni. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy mi az, amire nem lehet igényelni a hitelt. ","shortLead":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön az egyik legkedvezőbb formája a kisösszegű vállalati hiteleknek, amit a kormány...","id":"20210520_ujrainditasi_gyorskolcson_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a942b550-8b47-4a0b-b274-3e331475b31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c88b76-5a5e-4704-badf-4bedc6921c82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_ujrainditasi_gyorskolcson_bank360","timestamp":"2021. május. 20. 12:54","title":"Ez lehet a megoldás, ha nem vehetjük fel a vállalkozói ingyenhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]