[{"available":true,"c_guid":"2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét embert letartóztattak, hármat pedig kórházba szállítottak Lille-ben, miután az emberek az utcákon ünnepelték vasárnapról hétfőre virradó éjjel a város labdarúgócsapatának bajnoki címét.","shortLead":"Hét embert letartóztattak, hármat pedig kórházba szállítottak Lille-ben, miután az emberek az utcákon ünnepelték...","id":"20210524_Bajnok_lett_a_Lille_focicsapata_harom_ember_korhazba_kerult_egy_rendort_majdnem_elgazoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a246d19e-e25c-4e80-bbf7-e6a7e6424693","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Bajnok_lett_a_Lille_focicsapata_harom_ember_korhazba_kerult_egy_rendort_majdnem_elgazoltak","timestamp":"2021. május. 24. 11:54","title":"Bajnok lett a Lille focicsapata, három ember kórházba került, egy rendőrt majdnem elgázoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 39 éves brit nő életét vesztette egy ciprusi kórházban, hetekkel azután, hogy megkapta az első AstraZeneca-vakcinát. ","shortLead":"Egy 39 éves brit nő életét vesztette egy ciprusi kórházban, hetekkel azután, hogy megkapta az első...","id":"20210524_Az_AstraZeneca_oltas_utan_keletkezhetett_verrog_okozta_egy_no_halalat_Cipruson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ecb1c9-023c-4410-a204-ed0afac9ff27","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Az_AstraZeneca_oltas_utan_keletkezhetett_verrog_okozta_egy_no_halalat_Cipruson","timestamp":"2021. május. 24. 16:38","title":"Vizsgálják, hogy AstraZeneca-oltás után keletkezett vérrög okozta-e egy nő halálát Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2035f7a-94dc-4968-aa5c-d02ff88c63a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új nagyorrú varangyfajt fedeztek fel egy expedíció során egy perui nemzeti parkban, az út mentén.","shortLead":"Új nagyorrú varangyfajt fedeztek fel egy expedíció során egy perui nemzeti parkban, az út mentén.","id":"20210523_uj_varangyfaj_peru_rhinella_chullachaki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2035f7a-94dc-4968-aa5c-d02ff88c63a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867bc5a8-09d8-4ffe-9f43-17810cf9cd25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_uj_varangyfaj_peru_rhinella_chullachaki","timestamp":"2021. május. 23. 14:03","title":"A tudósok is meglepődtek, amikor az út mentén találtak egy eddig ismeretlen varangyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez az egyik következménye, hogy Minszkben Lukasenka fehérorosz elnök a hétvégén leszállásra kényszerítette a Ryanair légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát.\r

","shortLead":"Ez az egyik következménye, hogy Minszkben Lukasenka fehérorosz elnök a hétvégén leszállásra kényszerítette a Ryanair...","id":"20210524_A_britek_a_litvanok_es_az_ukranok_is_bojkottaljak_Feheroroszorszag_legteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466d94e5-3562-460d-8b84-13c8f55909b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210524_A_britek_a_litvanok_es_az_ukranok_is_bojkottaljak_Feheroroszorszag_legteret","timestamp":"2021. május. 24. 19:53","title":"A britek, a litvánok és az ukránok is bojkottálják Fehéroroszország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 24. 08:30","title":"Kockázati befektetések: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e55cc6c-248c-418b-9aaa-b0dd1c88bdf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben közvetítik az egész dalversenyt a szervezők.","shortLead":"Élőben közvetítik az egész dalversenyt a szervezők.","id":"20210522_eurovizios_dalfesztival_eloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e55cc6c-248c-418b-9aaa-b0dd1c88bdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a0fbf-b902-4289-935a-ca469435f759","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_eurovizios_dalfesztival_eloben","timestamp":"2021. május. 22. 21:50","title":"Elkezdődött az Eurovíziós Dalfesztivál döntője – Itt nézheti élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszereket hűtött rekeszekben fogják elhelyezni.","shortLead":"Az élelmiszereket hűtött rekeszekben fogják elhelyezni.","id":"20210523_csehorszag_alza_elelmiszer_kiszallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42117f3d-b49b-4776-9b44-8e6d7e9b9b7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_csehorszag_alza_elelmiszer_kiszallitas","timestamp":"2021. május. 23. 15:33","title":"Az Alza bevezeti az automatás élelmiszerszállítást – egyelőre Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt megyében komoly vihar jöhet, de zivatar szinte bárhol várható az országban.","shortLead":"Öt megyében komoly vihar jöhet, de zivatar szinte bárhol várható az országban.","id":"20210523_Leszakad_az_eg_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e837de-359a-4b27-975e-8d47c3407d9d","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Leszakad_az_eg_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2021. május. 23. 15:35","title":"Leszakad az ég, másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]