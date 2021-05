Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb909da2-f143-44da-92a1-97844e2b021d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Róbert a járvány harmadik hullámának lecsengésével indokolta a törzs napi tájékoztatóinak elmaradását, legközelebb csak pénteken fognak a kamerák elé állni. ","shortLead":"Kiss Róbert a járvány harmadik hullámának lecsengésével indokolta a törzs napi tájékoztatóinak elmaradását, legközelebb...","id":"20210525_operativ_torzs_masodik_evad_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb909da2-f143-44da-92a1-97844e2b021d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76455c5d-88ad-477a-8c39-a12308737c21","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_operativ_torzs_masodik_evad_vege","timestamp":"2021. május. 25. 11:53","title":"Leáll a napi sajtótájékoztatókkal az operatív törzs, ma már nem is válaszoltak semmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök. Tudósítónk a cikkében a honi tévéviszonyokhoz szokottak számára nyújt bepillantást a német közszolgálati újságírás működésébe.","shortLead":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök...","id":"202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29260755-5746-433e-b97d-f02f53424b86","keywords":null,"link":"/360/202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","timestamp":"2021. május. 24. 13:30","title":"Tényleg kormánypártibb a német közmédia, mint a magyar? Orbán meglepődne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét embert letartóztattak, hármat pedig kórházba szállítottak Lille-ben, miután az emberek az utcákon ünnepelték vasárnapról hétfőre virradó éjjel a város labdarúgócsapatának bajnoki címét.","shortLead":"Hét embert letartóztattak, hármat pedig kórházba szállítottak Lille-ben, miután az emberek az utcákon ünnepelték...","id":"20210524_Bajnok_lett_a_Lille_focicsapata_harom_ember_korhazba_kerult_egy_rendort_majdnem_elgazoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a246d19e-e25c-4e80-bbf7-e6a7e6424693","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Bajnok_lett_a_Lille_focicsapata_harom_ember_korhazba_kerult_egy_rendort_majdnem_elgazoltak","timestamp":"2021. május. 24. 11:54","title":"Bajnok lett a Lille focicsapata, három ember kórházba került, egy rendőrt majdnem elgázoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","shortLead":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","id":"20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408ced05-d48f-4821-a88b-762c1c06ee15","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","timestamp":"2021. május. 24. 08:24","title":"Érintésmentes beléptetés lesz a 70 milliárd forintos Vadászati Világkiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686f3ee3-07f3-4a75-9df9-771f014179fd","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Tavaly épp Minszkben játszódott egy hasonló, ám sikertelen akció egy fejezete, de volt egy korábbi bécsi példa is.","shortLead":"Tavaly épp Minszkben játszódott egy hasonló, ám sikertelen akció egy fejezete, de volt egy korábbi bécsi példa is.","id":"20210525_feherorosz_allami_gepelterites_Snowden_Morales","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686f3ee3-07f3-4a75-9df9-771f014179fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d791dc-6190-4f95-a4b1-324dafecf687","keywords":null,"link":"/360/20210525_feherorosz_allami_gepelterites_Snowden_Morales","timestamp":"2021. május. 25. 13:00","title":"Volt honnan venni az ötletet a fehérorosz állami gépeltérítéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58815136-a731-42c0-827b-76b84d43749c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mivel a Ryanair légitársaság járatának előző napi minszki földre kényszerítése elfogadhatatlan, az Európai Unió hétfői csúcstalálkozóján döntés születhet a szankciók bevezetéséről Fehéroroszországgal szemben - hangsúlyozta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben.","shortLead":"Mivel a Ryanair légitársaság járatának előző napi minszki földre kényszerítése elfogadhatatlan, az Európai Unió hétfői...","id":"20210524_Meg_ma_donthetnek_az_unios_szankciok_bevezeteserol_Minszkkel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58815136-a731-42c0-827b-76b84d43749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9349e-7554-4899-8a11-c953fc4ae644","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Meg_ma_donthetnek_az_unios_szankciok_bevezeteserol_Minszkkel_szemben","timestamp":"2021. május. 24. 17:31","title":"Még ma dönthetnek az uniós szankciók bevezetéséről Minszkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Disney is inkább az online kereskedelemben látja a jövőt. ","shortLead":"A Disney is inkább az online kereskedelemben látja a jövőt. ","id":"20210523_Lehuzza_a_redonyt_az_osszes_olasz_Disneybolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68797a21-9091-49dc-9736-d68cf75604f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Lehuzza_a_redonyt_az_osszes_olasz_Disneybolt","timestamp":"2021. május. 23. 20:57","title":"Lehúzza a redőnyt az összes olasz Disney-bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz kapcsolatok, a brexit, a Covid-járvánnyal kapcsolatos helyzet és az éghajlatpolitika kérdései szerepelnek. Rendkívüli témaként szó lesz a fehérorosz hatóságok által leszállásra kényszerített polgári légijárat ügyéről is.","shortLead":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz...","id":"20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31906079-0bdc-4aa1-bbe3-56dfce78ff0f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","timestamp":"2021. május. 24. 13:25","title":"EU-csúcs: az eltérített repülőről is szó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]