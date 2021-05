Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e9a4f6c7-4b1d-4011-85aa-b2de3c1dd408","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az állami megbízás teljesítéséhez most új cég is alakult.","shortLead":"Az állami megbízás teljesítéséhez most új cég is alakult.","id":"202120_ganz_vasuti_forgovaz_vonatban_utaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9a4f6c7-4b1d-4011-85aa-b2de3c1dd408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76241bb2-b969-4c48-8e0a-4497817af523","keywords":null,"link":"/360/202120_ganz_vasuti_forgovaz_vonatban_utaznak","timestamp":"2021. május. 25. 12:00","title":"Itthon készül a forgóváz a majdan 200-zal száguldó vonatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2f0114-1f4c-4ae6-9ef6-a456256a5edb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"További négy ember ügye még nincs lezárva. A tranzitzónák egy évvel ezelőtti bezárása óta szinte kizárólag két magyar nagykövetségen lehet jelentkezni menedékkérelem ügyében, de közülük is csak az egyiknél volt mozgás. A rendszer tökéletes hatékonysággal riasztja el a menekülteket attól, hogy Magyarországon keressenek menedéket.","shortLead":"További négy ember ügye még nincs lezárva. A tranzitzónák egy évvel ezelőtti bezárása óta szinte kizárólag két magyar...","id":"20210525_menekultugy_tranzitzonak_nagykovetseg_idegenrendeszet_bevandorlas_helsinki_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2f0114-1f4c-4ae6-9ef6-a456256a5edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d25edd-c6dd-437e-b0da-7062e3058b6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_menekultugy_tranzitzonak_nagykovetseg_idegenrendeszet_bevandorlas_helsinki_bizottsag","timestamp":"2021. május. 25. 14:00","title":"Mindössze négy menekültet fogadott be Magyarország az egy éve bevezetett rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi média sejteni véli, hogy miként kerülhetett a holttest a dinoszauruszba. ","shortLead":"A helyi média sejteni véli, hogy miként kerülhetett a holttest a dinoszauruszba. ","id":"20210524_Holttestet_talaltak_egy_kulteri_dinoszauruszszoborban_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea801c7c-1605-4329-81ff-d2f9128491be","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Holttestet_talaltak_egy_kulteri_dinoszauruszszoborban_Spanyolorszagban","timestamp":"2021. május. 24. 14:33","title":"Holttestet találtak egy kültéri dinoszauruszszoborban Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7045d503-b57a-4286-b609-ab7f8dc3cd04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszország legkeresettebb bűnözőjét sikerült elkapni.","shortLead":"Olaszország legkeresettebb bűnözőjét sikerült elkapni.","id":"20210525_braziliaban_calabriai_maffia_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7045d503-b57a-4286-b609-ab7f8dc3cd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66cbac1-e131-4e12-a29d-8c4621b549aa","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_braziliaban_calabriai_maffia_elfogas","timestamp":"2021. május. 25. 06:47","title":"Brazíliában fogták el a calabriai maffia fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f","c_author":"Euronews","category":"vilag","description":"Bár külföldi nézők nem vehetnek részt az olimpián, Amerika mégis fontosnak tartja figyelmeztetni arra polgárait, hogy a vírus miatt még mindig nem biztonságos Japánba utazni. ","shortLead":"Bár külföldi nézők nem vehetnek részt az olimpián, Amerika mégis fontosnak tartja figyelmeztetni arra polgárait...","id":"20210525_USA_figyelmeztetes_Japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138fc8f5-48b9-4283-b3b7-97f90521c5d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_USA_figyelmeztetes_Japan","timestamp":"2021. május. 25. 14:05","title":"Amerika utazási figyelmeztetést adott ki Japánra a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37a9ca-54be-4151-ad03-11e123b469ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bámészkodók azt is elmesélték, hogy szerintük mi történhetett, de nem tudni, mi igaz belőle.","shortLead":"Bámészkodók azt is elmesélték, hogy szerintük mi történhetett, de nem tudni, mi igaz belőle.","id":"20210525_penzszallito_rablas_nyiregyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb37a9ca-54be-4151-ad03-11e123b469ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd837bb-bded-46eb-986f-68c681940ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_penzszallito_rablas_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 25. 18:20","title":"Kiraboltak egy pénzszállítót Nyíregyházán, fegyvert is szerezhettek a rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd5d28-9abc-4362-b616-6bf1556b6fbb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az európai országok sorra döntenek úgy, hogy repülőgépeik elkerülik Fehéroroszország légterét, miután a volt szovjet tagköztársaság hatóságai vasárnap hamis bombariadóval minszki kényszerleszállásra kényszerítették a Ryanair egyik gépét, hogy letartóztathassák a fedélzeten tartózkodó ellenzéki újságírót, Raman Prataszevicset. Más szankciók is várnak a választási csalással vádolt fehérorosz államfőre, Aljakszandr Lukasenkára.","shortLead":"Az európai országok sorra döntenek úgy, hogy repülőgépeik elkerülik Fehéroroszország légterét, miután a volt szovjet...","id":"20210524_Lukasenka_most_tenyleg_tullott_a_celon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82fd5d28-9abc-4362-b616-6bf1556b6fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5ec406-0100-4748-9aee-abe35d4aa94d","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Lukasenka_most_tenyleg_tullott_a_celon","timestamp":"2021. május. 24. 20:00","title":"Lukasenka most tényleg túllőtt a célon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben a helyzetekben? A nagy ijedtség után hogyan álltunk neki, hogy megpróbáljuk megoldani azt, amit egy ilyen helyzetben fontos és mindenképpen érdemes? ","shortLead":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben...","id":"allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de75748-161e-4967-84d6-a0c08edc856a","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","timestamp":"2021. május. 26. 07:33","title":"Károsultak mesélnek baleseteikről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"}]