[{"available":true,"c_guid":"b2578af1-2731-4253-b03a-8ef8f72f9960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az igazgató tagadta, hogy mérgezés történt volna, a rendőrség azonban nyomoz.","shortLead":"Az igazgató tagadta, hogy mérgezés történt volna, a rendőrség azonban nyomoz.","id":"20210527_Fertotlenito_osztalytarsa_Tiszaluc_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2578af1-2731-4253-b03a-8ef8f72f9960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89130124-d81f-42a0-9924-9d725ced3630","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Fertotlenito_osztalytarsa_Tiszaluc_kislany","timestamp":"2021. május. 27. 20:01","title":"Fertőtlenítőt keverhettek osztálytársai egy kislány italába Tiszalúcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törölték a Bécs-Moszkva járatot, mert Oroszország nem hagyta jóvá a Beloruszt kikerülő új útitervet.","shortLead":"Törölték a Bécs-Moszkva járatot, mert Oroszország nem hagyta jóvá a Beloruszt kikerülő új útitervet.","id":"20210527_feheroroszorszag_repules_oroszorszag_legiforgalom_Lukasenka_Prataszevics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c52c6b-c4f5-41c0-8664-62741360a24c","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_feheroroszorszag_repules_oroszorszag_legiforgalom_Lukasenka_Prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 20:10","title":"Oroszország megtiltotta, hogy egy osztrák gép kikerülje Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki belarusz rendőrökről, de a szülei szerint csak rosszkor volt rossz helyen.","shortLead":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki...","id":"20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed56ae-c064-443c-a3a2-9e37c0e24019","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","timestamp":"2021. május. 26. 14:40","title":"Gyanús videón tesz vallomást Raman Prataszevics barátnője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi államtitkárától.\r

","shortLead":"Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi...","id":"20210527_szabo_timea_irasbeli_kerdes_emmi_kasler_retvari_oltasellenes_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fbf0d1-1025-4ac1-ab76-911c916fd15a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_szabo_timea_irasbeli_kerdes_emmi_kasler_retvari_oltasellenes_ellenzek","timestamp":"2021. május. 27. 21:00","title":"Vakcinaadatokra kérdezett rá Szabó Tímea, Rétvári azzal válaszolt: Mert az ellenzék…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"","category":"vilag","description":"A felvonó folyton megállt volna műszaki problémák miatt, emiatt egyszerűen kiiktatták a féket az üzemeltetők – derült ki az olaszországi felvonóbaleset ügyében tartott rendőrségi kihallgatáson. A kabin emiatt nem tudott megállni, amikor az egyik kötele elpattant.","shortLead":"A felvonó folyton megállt volna műszaki problémák miatt, emiatt egyszerűen kiiktatták a féket az üzemeltetők – derült...","id":"20210526_Olasz_felvonobaleset_szandekosan_iktattak_ki_a_feket_harom_embert_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0dc9e7-4353-478c-9e49-43c5066ff1bf","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Olasz_felvonobaleset_szandekosan_iktattak_ki_a_feket_harom_embert_letartoztattak","timestamp":"2021. május. 26. 12:39","title":"Olasz felvonóbaleset: szándékosan hatástalanították a féket, három embert őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7cf1ee-9c2e-4e75-9a32-63949b867f5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa öt vezető mobilszolgáltatója közös, iparági szintű, úgynevezett Eco Rating minősítési rendszert vezet be, melynek segítségével könnyen beazonosíthatóvá és összehasonlítóvá válnak a leginkább fenntartható mobiltelefonok. A kezdeményezés célja, hogy a környezettudatos fogyasztók öt szempontot is figyelembe vehessenek, illetve hogy a kereslet hatására a gyártók csökkentsék készülékeik környezeti hatását.","shortLead":"Európa öt vezető mobilszolgáltatója közös, iparági szintű, úgynevezett Eco Rating minősítési rendszert vezet be...","id":"20210526_eco_rating_minosites_cimke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c7cf1ee-9c2e-4e75-9a32-63949b867f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945e98eb-e9b3-4990-b42b-e087fdadb085","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_eco_rating_minosites_cimke","timestamp":"2021. május. 26. 08:03","title":"Új jelölés kerül rengeteg mobilra, érdemes lesz figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor egy jelképes, 6 millió rubeles bírságot szabott ki a Google-re.","shortLead":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor egy jelképes, 6 millió rubeles bírságot szabott ki...","id":"20210526_oroszorszag_roszkomnadzor_buntetes_birsag_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4717bc-0923-4289-830d-936a804f3a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_oroszorszag_roszkomnadzor_buntetes_birsag_google","timestamp":"2021. május. 26. 09:03","title":"Oroszország megbüntette a Google-t, de ez csak figyelmeztető lövés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban Joe Biden adott utasítást a hírszerzésnek, hogy vizsgálják ki, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból került-e ki.

","shortLead":"Korábban Joe Biden adott utasítást a hírszerzésnek, hogy vizsgálják ki, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból került-e...","id":"20210527_Facebook_tiltas_koronavirus_mesterseges_eredet_bejegyzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a747fa-c5df-4d0d-8479-e12f4e6d9ae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_Facebook_tiltas_koronavirus_mesterseges_eredet_bejegyzes","timestamp":"2021. május. 27. 20:33","title":"A Facebook nem tiltja le többé a koronavírus mesterséges eredetéről szóló bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]