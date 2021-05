Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

","shortLead":"Egy olyan autó esetében, amelynek lényegében Forma–1-es motorja van, a mérnököknek egészen komoly kihívásokkal kell...","id":"20210526_Alapjaraton_sem_atlagos_a_MercedesAMG_One","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d080663f-b6e1-474a-9c63-9bcb410e18df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e493ca0-1593-44ef-ab1d-3cdadf0a87a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Alapjaraton_sem_atlagos_a_MercedesAMG_One","timestamp":"2021. május. 26. 13:25","title":"Mercedes-AMG One: még az alapjáratát sem könnyű kordában tartani egy utcai Forma–1-es autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300de0a1-11e4-4bed-881a-2003900f9445","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány miatt nem tudják fenntartani a veszteséges ágazat működtetését.","shortLead":"A járvány miatt nem tudják fenntartani a veszteséges ágazat működtetését.","id":"20210527_duna_hajjozas_bkv_kishajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=300de0a1-11e4-4bed-881a-2003900f9445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd68ffcf-fd64-4048-8927-1b3fd21707d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_duna_hajjozas_bkv_kishajok","timestamp":"2021. május. 27. 15:19","title":"Nyáron nem járnak majd a menetrend szerinti BKV-hajók a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c985125c-5d96-43ed-a308-fd9dae134c6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állami segítség bértámogatásban és járulékmentességben merült ki, miközben a legnagyobb irodák 8–16 milliárd forintos forgalomcsökkenést szenvedtek el.","shortLead":"Az állami segítség bértámogatásban és járulékmentességben merült ki, miközben a legnagyobb irodák 8–16 milliárd...","id":"20210526_utazasi_irodak_forgalomcsokkenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c985125c-5d96-43ed-a308-fd9dae134c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91aa42-8c6e-45bb-9527-e40f9b1f0792","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_utazasi_irodak_forgalomcsokkenes","timestamp":"2021. május. 26. 09:40","title":"Brutális pénzektől estek el az utazási irodák a koronavírus alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","shortLead":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","id":"20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930ae3ab-d1f0-45df-a0f3-314b7e4369fb","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","timestamp":"2021. május. 26. 11:18","title":"Kijött az őszödi beszédről szóló Elkxrtuk előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Még csak 26 éves, de már egy évtizede lázad Fehéroroszország diktátora ellen, s amikor tavaly, az elcsalt elnökválasztás miatt kitört a hónapokig tartó tüntetéshullám, a részben általa vezetett közösségi hírcsatorna, a Nexta döntő szerepet játszott az Aljakszandr Lukasenka ellen lázadók hitének megerősítésében. Most Lukasenka egy repülőgépet is eltérített, hogy kézre kerítse Raman Prataszevicset. Nem biztos, hogy jól tette: az ellenzék újabb tüntetéseket szervez, s a légikalózkodás miatt sorra lépnek érvénybe a Fehéroroszországot sújtó újabb szankciók.","shortLead":"Még csak 26 éves, de már egy évtizede lázad Fehéroroszország diktátora ellen, s amikor tavaly, az elcsalt...","id":"20210526_Ime_a_fiatalember_aki_miatt_meg_tobb_szankciot_bevallalt_a_feherorosz_diktator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73df5e80-9621-406b-9e84-535e4d299bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Ime_a_fiatalember_aki_miatt_meg_tobb_szankciot_bevallalt_a_feherorosz_diktator","timestamp":"2021. május. 26. 20:00","title":"Ki ez a fiatalember, aki miatt még több szankciót bevállalt a fehérorosz diktátor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]