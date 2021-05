Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","shortLead":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","id":"20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95c7fcc-2dab-43a7-b4a0-5342050bcdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","timestamp":"2021. május. 29. 16:45","title":"Kilopták a benzint a vízimentők hajójából, és vízzel töltöttek az üzemanyagtartályba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bulvárlap a nyomozati anyag alapján közöl újabb részleteket a fideszes képviselőt érintő ügyről.","shortLead":"A bulvárlap a nyomozati anyag alapján közöl újabb részleteket a fideszes képviselőt érintő ügyről.","id":"20210528_kenopenz_boldog_istvan_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7099593-3deb-4690-9e66-5aa6a633c475","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_kenopenz_boldog_istvan_parlament","timestamp":"2021. május. 28. 08:02","title":"Blikk: Majdnem a Parlamentbe vitték a Boldog Istvánnak szánt kenőpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva viszont már büntethető lesz a kettős minőség.","shortLead":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva...","id":"20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca28a2a-2382-43df-979c-b1058cfebb6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 28. 10:05","title":"Félmilliárdra is büntethetik azt a gyártót, amelyik a külföldinél silányabb terméket hoz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d092b5-bd86-4b1d-9f76-5d12358b551d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Görögdinnyefajok és több száz fajta, üvegházban termesztett növény DNS-ét vizsgálva kutatók felfedezték, hogy a görögdinnye legnagyobb valószínűséggel Északkelet-Afrikában vadon élt ősi növényekből származik.","shortLead":"Görögdinnyefajok és több száz fajta, üvegházban termesztett növény DNS-ét vizsgálva kutatók felfedezték...","id":"20210529_gorogdinnye_szarmazasi_helye_afrika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d092b5-bd86-4b1d-9f76-5d12358b551d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83593744-92a3-4943-8086-41eb3383a9a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_gorogdinnye_szarmazasi_helye_afrika","timestamp":"2021. május. 29. 09:03","title":"90 évig tévedésben éltünk, most végre rájöttek, honnan származik a görögdinnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus és más fertőző betegségek leküzdésében segíthet egy új technológia, melyet magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetem virológiai laboratóriumának munkatársai segítségével fejlesztettek ki.","shortLead":"A koronavírus és más fertőző betegségek leküzdésében segíthet egy új technológia, melyet magyar kutatók a Pécsi...","id":"20210528_Magyar_technologia_segiti_a_koronavirus_elleni_gyogyszerek_fejleszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617a071e-ed8e-453c-af25-5f5d183bb779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_Magyar_technologia_segiti_a_koronavirus_elleni_gyogyszerek_fejleszteset","timestamp":"2021. május. 28. 12:50","title":"Magyar technológia segíti a koronavírus elleni gyógyszerek fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd872dce-a46f-4d95-bdf5-9b013acc32ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lili hangüzenetet kap évtizedekkel ezelőtt elhagyott gyermekétől. Közben másik lánya, Edit kutatásba kezd a nagyszüleivel kapcsolatban. Lehetett-e hatással az ő történetük a család későbbi életére? Lili, harmadik rész. ","shortLead":"Lili hangüzenetet kap évtizedekkel ezelőtt elhagyott gyermekétől. Közben másik lánya, Edit kutatásba kezd...","id":"20210529_Doku360_Lili_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd872dce-a46f-4d95-bdf5-9b013acc32ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f76fe0-d126-4eeb-bc36-b777800739da","keywords":null,"link":"/360/20210529_Doku360_Lili_harmadik_resz","timestamp":"2021. május. 29. 19:00","title":"Doku360: Mi lehet a génjeikben, hogy mindez ismétlődik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5157be31-48e2-402a-96c0-e33944a5c9f5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megy a találgatás Londonban, mi lehet az oka a brit-magyar csúcstalálkozónak. Vannak, akik különösen az időzítést találják furcsának - olvasható a BBC hírelemzésében. ","shortLead":"Megy a találgatás Londonban, mi lehet az oka a brit-magyar csúcstalálkozónak. Vannak, akik különösen az időzítést...","id":"20210529_BBC_Boris_Johnson_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5157be31-48e2-402a-96c0-e33944a5c9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8332675-44d8-4eb9-994c-d29afe5d5d9d","keywords":null,"link":"/360/20210529_BBC_Boris_Johnson_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 29. 09:00","title":"BBC: Sokan vakarják a fejüket, miért is fogadta Boris Johnson Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef3651d-d84d-45de-8d29-11dffcaa6c72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi minisztérium tagadta Baku vádjait.","shortLead":"Az örmény védelmi minisztérium tagadta Baku vádjait.","id":"20210528_azerbajdzsan_ormenyorszag_lovoldozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ef3651d-d84d-45de-8d29-11dffcaa6c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deea0523-5882-42f6-8249-645c6520e7cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_azerbajdzsan_ormenyorszag_lovoldozes","timestamp":"2021. május. 28. 21:37","title":"Azerbajdzsán azzal vádolja Örményországot, hogy meglőtte az egyik katonájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]