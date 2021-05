Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Három próba Onlineországban címmel tesz elérhetővé a vasárnapi gyereknap alkalmából egy különleges, saját főhősökkel és választható helyszínekkel személyre szabható mesét a Telekom. A szolgáltató tudatos és okos netezésre buzdítja a fiatalokat, miközben fel szeretné hívni a figyelmet a családi összedolgozás fontosságára is. Három próba Onlineországban címmel tesz elérhetővé a vasárnapi gyereknap alkalmából egy különleges, saját főhősökkel és...
2021. május. 28. 14:33
Egy különleges mese válik elérhetővé vasárnap, mindenki saját családjára szabhatja Nem szavaznak a képviselők arról, hogy a vízparti fejlesztések ne menjenek szembe a természeti és a közösségi érdekekkel.
2021. május. 27. 16:51
Elkaszálták a nagy tavak védelmében beadott határozati javaslatot A csillagászok arra figyelmeztetnek, hogy a jelenséget csak szaküzletekben vásárolt eszközökkel lehet megfigyelni, a házi megoldások látáskárosodást okozhatnak.
2021. május. 28. 13:24
Különleges, gyűrűs napfogyatkozás lesz júniusban, Magyarországról is látszik majd 1904 és 1908 között a német gyarmatosítók több népcsoportot, köztük a nama és a herero törzset is kiirtották.
2021. május. 28. 12:45
Németország népirtásként ismeri el a namíbiai vérengzést Változtattak a korábbi adatközlési módon, hogy sikert kommunikálhasson Orbán.
2021. május. 28. 11:39
Orbán trükkösen mondta, de több mint ezer koronavírusos beteg van kórházban Egy egykori beosztottját, vádlott-társát kérte meg a volt rendőr arra, hogy vállaljon magára több bűncselekményt is.
2021. május. 27. 12:31
Hamis vallomásért cserébe pénzt ajánlott a Vizoviczki-ügy egyik volt rendőr vádlottja Az art mozik idősebb törzsközönségükben bízva hamarabb nyitottak ki.\r

Bár május 1-jétől védettségi igazolvánnyal újra lehet moziba járni, a multiplexeknek nem érte meg rögtön újraindulni...
2021. május. 27. 15:00
Több mint 30 premierrel indulnak a mozik, már csak a nézők hiányoznak

A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.
2021. május. 28. 08:59
Jobban van az olaszországi felvonóbaleset egyetlen túlélője, egy ötéves kisfiú