Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7e1a0b03-6f49-461c-bda0-8ad9420831db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az UEFA klubversenyekért felelős bizottsága az idegenben lőtt gólok szabályának eltörlését javasolja.\r

\r

\r

","shortLead":"Az UEFA klubversenyekért felelős bizottsága az idegenben lőtt gólok szabályának eltörlését javasolja.\r

\r

\r

","id":"20210529_Fontos_szabalyvaltozas_johet_az_europai_fociban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1a0b03-6f49-461c-bda0-8ad9420831db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ef77a-50e8-4718-b2d5-fad3c88f4930","keywords":null,"link":"/sport/20210529_Fontos_szabalyvaltozas_johet_az_europai_fociban","timestamp":"2021. május. 29. 16:32","title":"Fontos szabályváltozás jöhet az európai fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szakértők megállapítása szerint ez a vírus fertőzőbb és könnyen terjed a levegőben.","shortLead":"Szakértők megállapítása szerint ez a vírus fertőzőbb és könnyen terjed a levegőben.","id":"20210529_koronavirus_brit_indiai_mutacio_vietnam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f068cf8-bf9f-4814-8ec7-753ed3963bee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_koronavirus_brit_indiai_mutacio_vietnam","timestamp":"2021. május. 29. 12:41","title":"A brit és az indiai koronavírus-mutáció keverékét azonosították Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38675f-b067-4031-b83b-481743876fb8","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az Orbán-rendszer névadója igényt tart arra, hogy hű fegyverhordozói ideológiai keretet barkácsoljanak a tevékenységének, ők pedig ezt sietve teljesítették is. ","shortLead":"Az Orbán-rendszer névadója igényt tart arra, hogy hű fegyverhordozói ideológiai keretet barkácsoljanak...","id":"202121__orban_es_ideologusai__elmaradt_szembenezes__politikai_termek__rendszer_kritikanelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f38675f-b067-4031-b83b-481743876fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c427a44d-9c21-4734-a948-b1daef332476","keywords":null,"link":"/360/202121__orban_es_ideologusai__elmaradt_szembenezes__politikai_termek__rendszer_kritikanelkul","timestamp":"2021. május. 29. 11:00","title":"Kizárólag Orbán Viktor dicsőségét zengik a róla írt könyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb28948d-c36c-4df9-b582-89d481a28613","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Ha visszatekintünk az elmúlt száz évre, megszámlálhatatlan technikai bravúrt és tudományos áttörést tudunk felsorolni. De vajon a hétköznapi ember mit tart a legfontosabb innovációnak? Megkérdeztünk négy generációt, hogy melyik vívmányba szerettek bele visszavonhatatlanul. ","shortLead":"Ha visszatekintünk az elmúlt száz évre, megszámlálhatatlan technikai bravúrt és tudományos áttörést tudunk felsorolni...","id":"magyartelekomnyrt_20210527_Vilagmegvalto_technologiak_hetkoznapi_szemmel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb28948d-c36c-4df9-b582-89d481a28613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9821e1ea-fcbe-4221-9f08-b5315e9b1546","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210527_Vilagmegvalto_technologiak_hetkoznapi_szemmel","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Világmegváltó technológiák hétköznapi szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük kínálatunkat. Ehhez olvasóink segítségét is kérjük, hogy minél pontosabb képet alkothassunk az elvárásokról, fogyasztási szokásokról. Kérjük, töltse ki rövid kérdőívünket!\r

","shortLead":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük...","id":"20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1773d4d5-2098-4d7a-aa07-2ae63687066e","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","timestamp":"2021. május. 28. 11:35","title":"Hogyan tehetnénk még jobbá a hvg.hu-t? - Olvasói kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne egymondatos válaszokat találni arra, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, pedig kimondottan érdekes az összkép akkor is, ha részleteire bontjuk, mi okozza a váratlanul nagy gazdasági növekedést.","shortLead":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne...","id":"20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a32e5c2-6a48-4c22-b279-83fc8c07d77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","timestamp":"2021. május. 28. 10:40","title":"A látszat csal: nem a terasznyitás rántotta ki a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d169da2-570c-4b85-acb8-d020bcb73e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sidi Pétert hallgatta volna meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága, de ő egy levelet küldött maga helyett, amelyben előadta saját verzióját arról, mit keresett csapattársa, Péni István szobájában.","shortLead":"Sidi Pétert hallgatta volna meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága, de ő egy levelet küldött maga...","id":"20210528_sidi_peter_peni_istvan_spotlovok_dopping_szabotazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d169da2-570c-4b85-acb8-d020bcb73e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666312f7-6add-4e5b-a568-afe2cd0acea5","keywords":null,"link":"/sport/20210528_sidi_peter_peni_istvan_spotlovok_dopping_szabotazs","timestamp":"2021. május. 28. 15:50","title":"Sportlövőbotrány: Sidi Péter megmagyarázta, mit keresett csapattársa szobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd miután a hajó \"kiúszott\" alóla, kénytelen volt a vízbe ugrani.

","shortLead":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd...","id":"20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1973531-89ce-4f0c-a679-a6a585f35660","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. május. 30. 08:21","title":"A Dunába ugrott egy férfi a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]