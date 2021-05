Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rendesen átalakítja az amerikai adórendszert Joe Biden elnök.","shortLead":"Rendesen átalakítja az amerikai adórendszert Joe Biden elnök.","id":"20210531_Biden_a_gazdagok_es_a_vilagcegek_megadoztatasabol_akarja_finanszirozni_elkepzeleseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2d9830-73de-462b-a3f6-e1b26d4e71cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_Biden_a_gazdagok_es_a_vilagcegek_megadoztatasabol_akarja_finanszirozni_elkepzeleseit","timestamp":"2021. május. 31. 14:09","title":"Biden a gazdagok és a világcégek megadóztatásából akarja finanszírozni elképzeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rezsim szerint önként vállalták a tizenéves árva gyerekek az embertelen munkát.","shortLead":"A rezsim szerint önként vállalták a tizenéves árva gyerekek az embertelen munkát.","id":"20210529_EszakKorea_arva_gyerekeket_dolgoztat_banyakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e18e50d-75d1-4990-9f3a-b5a24980f91e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_EszakKorea_arva_gyerekeket_dolgoztat_banyakban","timestamp":"2021. május. 29. 19:17","title":"Észak-Korea szerint önként jelentkeznek a bányákba dolgozni a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre, a fideszesek viszont biztosan, mert ők szépen ültek. De mennyi pénzzel telne meg a káromkodások után a Parlament perselye, ha Mucsi Zoltán is bekerülne az Országgyűlésbe? ","shortLead":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre...","id":"20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8f6773-fa1b-486d-9f5a-9141c40615e3","keywords":null,"link":"/360/20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","timestamp":"2021. május. 31. 19:00","title":"Kövér László osztályoz: a Duma Aktuál megnézte, milyen jegyet kapna ficsúrozás után Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","shortLead":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","id":"20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bea4b26-33fb-4821-93e7-019cb19484ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","timestamp":"2021. május. 30. 08:44","title":"Most a szabálytalan gyalogosokról adott ki válogatás videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","shortLead":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","id":"20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b5c75c-706f-43fc-add3-2458c4f47e6a","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","timestamp":"2021. május. 31. 10:00","title":"Nem hajlandó szóba állni a médiával, kitehetik a Roland Garrosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c1406b-d45e-486d-85cb-f5e3571fb449","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A norvégok először jutottak döntőbe a legrangosabb európai kupasorozatban. ","shortLead":"A norvégok először jutottak döntőbe a legrangosabb európai kupasorozatban. ","id":"20210529_vipers_kristiansand_cszka_moszkva_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c1406b-d45e-486d-85cb-f5e3571fb449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c481fa-4a08-4a30-a5cb-d782cea7c95b","keywords":null,"link":"/sport/20210529_vipers_kristiansand_cszka_moszkva_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","timestamp":"2021. május. 29. 20:48","title":"Kézilabda BL: a Vipers és a Brest küzd meg a győzelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0945145-aa79-4482-9cbc-2506f847bbac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy showelem igencsak hiányzott a Jóbarátok: Újra együtt című különkiadásból – szívesen megnéztük volna újra Monica és Ross táncát. A mutatványt végül most elevenítette fel a Monicát alakító Courteney Cox és Ed Sheeran. ","shortLead":"Egy showelem igencsak hiányzott a Jóbarátok: Újra együtt című különkiadásból – szívesen megnéztük volna újra Monica és...","id":"20210531_Ed_Sheeran_es_Courteney_Cox_eltancoltak_a_hires_koreografiat_a_Jobaratokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0945145-aa79-4482-9cbc-2506f847bbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56c1013-eac5-4fbf-98e7-0501a1442225","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_Ed_Sheeran_es_Courteney_Cox_eltancoltak_a_hires_koreografiat_a_Jobaratokbol","timestamp":"2021. május. 31. 11:59","title":"Ed Sheeran és Courteney Cox eltáncolták a híres koreográfiát a Jóbarátokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","shortLead":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","id":"20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bbf102-0ffa-4e52-8029-f9bc7c67df0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 15:26","title":"Több mint kétszeresére nőtt a TV2 profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]