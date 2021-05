Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi történész és a brit Természettudományi Múzeum egyik kutatója","shortLead":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi...","id":"20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98a545f-7d22-40c7-9839-0cc8c21d326e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","timestamp":"2021. május. 30. 16:03","title":"Megtalálták a már kihalt fekete emu egy csaknem teljesen ép tojását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5296ec1f-db3e-45e2-8e0c-be87c4c94b8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok szabadon, azaz karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között.","shortLead":"Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok szabadon, azaz karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak...","id":"20210529_Moldovaba_is_szabadon_utazhatnak_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5296ec1f-db3e-45e2-8e0c-be87c4c94b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2abe6a-1868-441a-8420-8951cdc35d2c","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Moldovaba_is_szabadon_utazhatnak_a_magyarok","timestamp":"2021. május. 29. 21:34","title":"Moldovába is szabadon utazhatnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6696d3d0-7c32-437d-a9b0-2474ea5ddf99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin nagy tisztelője természetesen egy, az orosz elnököt támogató pártba lépett be.","shortLead":"Vlagyimir Putyin nagy tisztelője természetesen egy, az orosz elnököt támogató pártba lépett be.","id":"20210530_Steven_Seagel_parttag_lett_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6696d3d0-7c32-437d-a9b0-2474ea5ddf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f28279-7cb1-44bb-a17f-7f7abb9c5924","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Steven_Seagel_parttag_lett_Oroszorszagban","timestamp":"2021. május. 30. 16:06","title":"Steven Seagal párttag lett Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán hatalmába kerítette a demokratikus ellenőrzés intézményeit, Kurz viszont „csak” zavaró tüzet zúdít azokra, írja az osztrák lap.","shortLead":"Orbán hatalmába kerítette a demokratikus ellenőrzés intézményeit, Kurz viszont „csak” zavaró tüzet zúdít azokra, írja...","id":"20210530_Der_Standard_Kurz_az_orbani_uton_jar_de_nem_lepte_at_a_demokracia_hatarait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc94d8a-aa5f-4456-8a79-bd8eba6ed10b","keywords":null,"link":"/360/20210530_Der_Standard_Kurz_az_orbani_uton_jar_de_nem_lepte_at_a_demokracia_hatarait","timestamp":"2021. május. 30. 09:00","title":"Der Standard: Kurz az orbáni úton jár, de nem lépte át a demokrácia határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is a kontinenstorna előtt. ","shortLead":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is...","id":"20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19984ebe-2776-4272-9933-1d83491cce7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","timestamp":"2021. május. 31. 13:10","title":"Népszava: A foci-Eb-hez igazították a parlamenti ülésrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f6736a-8e18-4e38-8659-5a1aeb51b75e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A felmelegedés tönkretenné a kávéültetvényeket, de megvan a megoldás: egy elfeledett fajta felélesztése. Ehhez képest szinte csekélység a kávékapszulák hatása a klímára.","shortLead":"A felmelegedés tönkretenné a kávéültetvényeket, de megvan a megoldás: egy elfeledett fajta felélesztése. Ehhez képest...","id":"202121__kave_es_felmelegedes__klimasemleges_kapszula__rak_vagy_demencia__forron_is_jo_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57f6736a-8e18-4e38-8659-5a1aeb51b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538b50e-5531-4c22-8510-21fa64d8b946","keywords":null,"link":"/360/202121__kave_es_felmelegedes__klimasemleges_kapszula__rak_vagy_demencia__forron_is_jo_lesz","timestamp":"2021. május. 30. 08:15","title":"Kávékisokos klímaváltozás idején: Mit fogunk inni? Egészséges? Környezetbarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3660b4-611b-4f8a-b164-0f8c79ae501d","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"Annak felmérése, hogy milyen hatással volt az elmúlt másfél gyerekkormentes év a gyerek életére és személyiségfejlődésére, még csak most következik. Vélemény.","shortLead":"Annak felmérése, hogy milyen hatással volt az elmúlt másfél gyerekkormentes év a gyerek életére és...","id":"202121_gyereknap_avirus_arnyekaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3660b4-611b-4f8a-b164-0f8c79ae501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0b9ef9-ed5c-47d8-8cae-aea1f56a888c","keywords":null,"link":"/360/202121_gyereknap_avirus_arnyekaban","timestamp":"2021. május. 30. 11:00","title":"Laborczi Dóra: Nem biztos, hogy az anyagiakon múlik, melyik gyerekek a járvány vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább két ember életét vesztette, sokan megsebesültek - közölték rendőrségi forrásból.","shortLead":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább...","id":"20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fbeb6-463e-493b-a091-bcaebaae10b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","timestamp":"2021. május. 30. 13:49","title":"Koncertlátogatók közé lőttek Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]