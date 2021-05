Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot ment a sportfogadás, de kevesebb sorsjegyet vettek az emberek a járvány évében.","shortLead":"Nagyot ment a sportfogadás, de kevesebb sorsjegyet vettek az emberek a járvány évében.","id":"20210531_szerencsejatek_zrt_rekord_ev_bevetel_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46801bb4-59da-4e6a-9a55-d472c7dc92f7","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_szerencsejatek_zrt_rekord_ev_bevetel_2020","timestamp":"2021. május. 31. 10:16","title":"Rekordot jelentő 23,9 milliárdot keresett a szerencsevadászokon a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c2fe22-93ba-42dc-832d-4c0f455d72d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

","shortLead":"Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai...","id":"20210530_Zivataros_vasarnapunk_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20c2fe22-93ba-42dc-832d-4c0f455d72d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2807a2d5-0bcd-41c5-9e6e-2ec149983664","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Zivataros_vasarnapunk_lesz","timestamp":"2021. május. 30. 08:37","title":"Zivataros vasárnapunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","shortLead":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","id":"20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2eded3-bc3a-4e5b-b0d1-c964d9c43ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","timestamp":"2021. május. 30. 15:15","title":"Újra Frölich Róbertet válaszották országos főrabbinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85931d6d-ccbb-4248-858f-9a4dd2236410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marson nem igazán jellemzőek a felhős napok, de nemrég egy ilyen időszak köszöntött be. A NASA egyik műszere azonnal gyűjteni kezdte az adatokat.","shortLead":"A Marson nem igazán jellemzőek a felhős napok, de nemrég egy ilyen időszak köszöntött be. A NASA egyik műszere azonnal...","id":"20210531_nasa_felho_mars_curiosity","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85931d6d-ccbb-4248-858f-9a4dd2236410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9b540c-b6c8-4759-9559-b98361e7deec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_nasa_felho_mars_curiosity","timestamp":"2021. május. 31. 08:03","title":"Színes, világító felhőket fotózott a Marson a Curiosity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9363b59-eb04-4dd5-b6a0-2b3d01b400db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbb maszk Ázsiában fogy, közel 2 milliárd darab naponta.","shortLead":"A legtöbb maszk Ázsiában fogy, közel 2 milliárd darab naponta.","id":"20210530_Percenkent_kozel_2_es_fel_millio_egyszerhasznalatos_maszk_fogy_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9363b59-eb04-4dd5-b6a0-2b3d01b400db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7311f9f-ee52-47a4-8ad8-0baf3cae4069","keywords":null,"link":"/zhvg/20210530_Percenkent_kozel_2_es_fel_millio_egyszerhasznalatos_maszk_fogy_a_vilagon","timestamp":"2021. május. 30. 21:35","title":"Percenként 2,5 millió egyszer használatos maszk fogy a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Tatár Csilla \"Mondd el Tatár Csillának\" című ATV-s műsorban fog szerepelni - vette észre az Index. Egyelőre az előzetes jött ki, ebben mondja el a riporternek a főorvos, hogy gondolkodott a kivándorláson.

","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Tatár Csilla \"Mondd el Tatár Csillának\" című ATV-s műsorban fog...","id":"20210530_Szlavik_Janos_el_akarta_hagyni_az_orszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e759404-c550-46af-b371-bf23c9dda4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Szlavik_Janos_el_akarta_hagyni_az_orszagot","timestamp":"2021. május. 30. 12:57","title":"Szlávik János el akarta hagyni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","shortLead":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","id":"20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f250cad1-86c3-42a3-8f2b-c7ed82192473","keywords":null,"link":"/sport/20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","timestamp":"2021. május. 30. 13:11","title":"Döntött Cseh László az olimpiai indulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","shortLead":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","id":"20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787af742-3eaf-45d4-b8b4-0e777fd18abc","keywords":null,"link":"/sport/20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","timestamp":"2021. május. 30. 13:57","title":"Az orra és a szemgödre is eltört Kevin De Bruynének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]