Jelentős a Budapestre tervezett kínai egyetemi kampusz elutasítottsága: a megkérdezettek kétharmada nem támogatja a a Fudan Egyetem beruházását. A kormánypárti választók 30 százaléka is ellenzi.

Az emberek kétharmada nem támogatja a kínai Fudan Egyetem tervezett, budapesti kampuszának megépítését - derült ki a Republikon Intézet elemzéséből. A kormányzat, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a IX. kerület önkormányzata között heves politikai vitát kirobbantó fejlesztés ügyéről a megkérdezettek nagy többsége, 63 százaléka hallott. Ez alapján pedig a válaszadók 66 százaléka “inkább ellenzi” a beruházást. Mindössze 27 százalék, vagyis a válaszadók alig több, mint negyede támogatja, 7 százalék pedig nem tudja eldönteni vagy nincs véleménye.

A Republikon pártpreferencia alapján is rákérdezett a Fudan-projektre, és kiderült, hogy még a kormánypárti szavazók 31 százaléka is “inkább ellenzi” a kormány tervét, az ellenzéki összefogás szimpatizánsainak körében pedig már 89 százalékos a Fudan-beruházás elutasítottsága. Az egyéb pártot választók 65, míg a pártpreferenciájukban bizonytalan választók 79 százaléka szintén ellenzi a budapesti kínai egyetemi kampuszt. Vagyis a kormány terve még a saját szavazói körében sem élvez elsöprő támogatást, a többi társadalmi csoportban pedig egyértelműen elutasított a beruházás.

Mint korábban írtunk róla, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester kezdeményezésére konzultáció indul Budapesten a Fudan Egyetem ügyéről. Miután a járványhelyzet miatt jelenleg nem lehet helyi népszavazást tartani, az ellenzéki politikusok az aHang által lebonyolított, online és személyes kérdőíven keresztül igyekeznek a kormánynak jelzést adni arról, hogy a főváros lakossága mit gondol a Diákváros nevű, megfizethető kollégiumi lakhatást és komplex városfejlesztést tartalmazó projekt kiszorításával megépíteni tervezett kínai egyetemről.

© Reviczky Zsolt

A Fudan ügyéért kormánybiztosként felelős Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a nemrég Baranyival illetve Karácsonnyal folytatott megbeszélésén világossá tette, hogy a kormány egyértelmű szándéka megépíteni – mintegy 540 milliárd forintnyi kínai hitelből – a Fudan-kampuszt, méghozzá annak a korábban a fővárossal és Ferencvárossal egyetértésben előkészített Diákváros projektnek a kárára, amely 8000 új kollégiumi férőhelyet és közösségi tereket ígért a magyar hallgatóknak. Azért kárára, mert tavasszal kiderült, hogy a kormány erre, a részint ferencvárosi tulajdonú rozsdaövezeti részre szorítaná be a Fudan-kampusz létesítményeit is. Később tovább változott a terv: most már a Fudan nem a terület mintegy ötödét foglalná el, hanem fordítva: a Fudan terülne el az eredeti Diákváros-projekt négyötödén.