[{"available":true,"c_guid":"9c7f32c8-45cd-41f8-8510-aec438f5d5d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videó is van arról, ahogyan egy ember csüng a Lánchídról. Többen is felkapaszkodtak, de vissza tudtak ugrani a hajóra.","shortLead":"Videó is van arról, ahogyan egy ember csüng a Lánchídról. Többen is felkapaszkodtak, de vissza tudtak ugrani a hajóra.","id":"20210531_lanchid_duna_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7f32c8-45cd-41f8-8510-aec438f5d5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3431ed3-90fe-4546-a79a-b8fb7b9fd85b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_lanchid_duna_baleset","timestamp":"2021. május. 31. 20:05","title":"A szemtanú szerint többen is felcsimpaszkodtak a Lánchídra a rendezvényhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar Aldi nyeresége több mint négymilliárd forinttal nőtt egy év alatt.","shortLead":"A magyar Aldi nyeresége több mint négymilliárd forinttal nőtt egy év alatt.","id":"20210531_115_milliardos_nyeresege_volt_tavaly_a_magyar_Aldinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986c6db3-21a1-42e4-978d-789f44d988b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_115_milliardos_nyeresege_volt_tavaly_a_magyar_Aldinak","timestamp":"2021. május. 31. 16:35","title":"Közel 300 milliárd forintot költöttünk el tavaly az Aldikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9363b59-eb04-4dd5-b6a0-2b3d01b400db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbb maszk Ázsiában fogy, közel 2 milliárd darab naponta.","shortLead":"A legtöbb maszk Ázsiában fogy, közel 2 milliárd darab naponta.","id":"20210530_Percenkent_kozel_2_es_fel_millio_egyszerhasznalatos_maszk_fogy_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9363b59-eb04-4dd5-b6a0-2b3d01b400db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7311f9f-ee52-47a4-8ad8-0baf3cae4069","keywords":null,"link":"/zhvg/20210530_Percenkent_kozel_2_es_fel_millio_egyszerhasznalatos_maszk_fogy_a_vilagon","timestamp":"2021. május. 30. 21:35","title":"Percenként 2,5 millió egyszer használatos maszk fogy a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi már nagyban teszteli HyperCharge nevű rendszerét, amely kávészünetnyi idő alatt pumpál energiát a készülékbe.","shortLead":"A Xiaomi már nagyban teszteli HyperCharge nevű rendszerét, amely kávészünetnyi idő alatt pumpál energiát a készülékbe.","id":"20210531_xiaomi_hypercharge_vezetek_nelkuli_toltes_gyorstoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72d733a-1f93-4ad2-8e2e-dfeb3a89d981","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_xiaomi_hypercharge_vezetek_nelkuli_toltes_gyorstoltes","timestamp":"2021. május. 31. 12:08","title":"A Xiaomi új rekordot döntött, 8 perc alatt 100 százalékra töltött egy telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ca2a7-dbbe-43d8-aaa6-46fde4e7f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tényfeltáró szerkesztőség arról ír, hogy az Antall József Tudásközpontot vezető Antall Péter havi juttatásai már bruttó 4 millió forint fölött vannak.","shortLead":"A tényfeltáró szerkesztőség arról ír, hogy az Antall József Tudásközpontot vezető Antall Péter havi juttatásai már...","id":"20210531_antall_jozsef_tudaskozpont_antall_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ca2a7-dbbe-43d8-aaa6-46fde4e7f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192d01c2-9090-4d36-ab79-e453b50bc5c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_antall_jozsef_tudaskozpont_antall_peter","timestamp":"2021. május. 31. 07:56","title":"Direkt36: Közpénzből járja a világ luxushoteleit Antall József fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 13 éves lányt mintegy 30 méteren át vonszolta az autója alatt az ittas sofőr.","shortLead":"A 13 éves lányt mintegy 30 méteren át vonszolta az autója alatt az ittas sofőr.","id":"20210531_cserbenhagyas_ittas_kiskunhalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e842f069-2f2d-4a13-8848-428cd32a5b28","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_cserbenhagyas_ittas_kiskunhalas","timestamp":"2021. május. 31. 08:57","title":"Elütötte, az autója alatt vonszolta, majd cserbenhagyta az áldozatát egy ittas férfi Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","shortLead":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","id":"20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787af742-3eaf-45d4-b8b4-0e777fd18abc","keywords":null,"link":"/sport/20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","timestamp":"2021. május. 30. 13:57","title":"Az orra és a szemgödre is eltört Kevin De Bruynének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","shortLead":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","id":"20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01847a63-b59d-4984-8b95-6c7ef24db264","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","timestamp":"2021. június. 01. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos új Jeep Wrangler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]