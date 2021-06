Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rágcsálók ellepték Új-Dél-Wales állam vidékeit, hatalmas károkat okozva a házakban és a termésben.\r

","shortLead":"A rágcsálók ellepték Új-Dél-Wales állam vidékeit, hatalmas károkat okozva a házakban és a termésben.\r

","id":"20210601_egerinvazio_ausztralia_uj_del_wales_karok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb4d1a8-ce1d-47b2-9b39-dff07e420065","keywords":null,"link":"/zhvg/20210601_egerinvazio_ausztralia_uj_del_wales_karok","timestamp":"2021. június. 01. 05:59","title":"Egerek milliói ellen küzdenek Ausztráliában – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e26567-2ff0-400a-a151-0a52c5240e61","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hiába álmodott Kovács Gábor és Zelnik István magánmúzeumot az Andrássy útra, kudarcot vallottak. Zelnikről kiderült, hogy szélhámos, Kovács gyűjteménye szétesőfélben, a Kogart Galériának otthont adó ottani villájába a minap Mészáros Lőrinc egyik cége fészkelte be magát.\r

","shortLead":"Hiába álmodott Kovács Gábor és Zelnik István magánmúzeumot az Andrássy útra, kudarcot vallottak. Zelnikről kiderült...","id":"202121__a_kogart_bukasa__aranyember_rezbol__amikor_aner_segit__minek_nevezzelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86e26567-2ff0-400a-a151-0a52c5240e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74791b5c-c54e-4e7c-a96d-efae4d4117c9","keywords":null,"link":"/360/202121__a_kogart_bukasa__aranyember_rezbol__amikor_aner_segit__minek_nevezzelek","timestamp":"2021. június. 01. 07:00","title":"A műgyűjtők buknak, Mészáros hasít az Andrássy úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Altus Zrt. nem a legjobb éveit éli. ","shortLead":"Az Altus Zrt. nem a legjobb éveit éli. ","id":"20210531_Kilencmillios_veszteseggel_zarta_2020at_az_Altus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6722432-3397-4461-8660-7d7f03d801a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Kilencmillios_veszteseggel_zarta_2020at_az_Altus","timestamp":"2021. május. 31. 13:29","title":"Kilencmilliós veszteséggel zárta 2020-at Gyurcsányék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria tőszomszédságában, három kormány számára is ellenségképet jelent a liberális demokrácia: Magyarország, Lengyelország nyíltan harcol ellene, de egyre inkább csatlakozik hozzájuk Szlovénia is – írja az osztrák Profil. A szerzők közt ott van az az újságírónő is, akit a magyar kormánymédiában támadtak, mert kérdezett a Fidesztől.","shortLead":"Ausztria tőszomszédságában, három kormány számára is ellenségképet jelent a liberális demokrácia: Magyarország...","id":"20210531_Profil_A_magyarlengyelszloven_trio_megmutatja_mikent_kell_szetverni_a_demokraciat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdd4ddc-1a6d-46b0-b067-144cc0904ed9","keywords":null,"link":"/360/20210531_Profil_A_magyarlengyelszloven_trio_megmutatja_mikent_kell_szetverni_a_demokraciat","timestamp":"2021. május. 31. 08:30","title":"Profil: A magyar–lengyel–szlovén trió megmutatja, miként kell szétverni a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi történész és a brit Természettudományi Múzeum egyik kutatója","shortLead":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi...","id":"20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98a545f-7d22-40c7-9839-0cc8c21d326e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","timestamp":"2021. május. 30. 16:03","title":"Megtalálták a már kihalt fekete emu egy csaknem teljesen ép tojását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","shortLead":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","id":"20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2eded3-bc3a-4e5b-b0d1-c964d9c43ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","timestamp":"2021. május. 30. 15:15","title":"Újra Frölich Róbertet válaszották országos főrabbinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1a14d0-9ea0-429f-991b-12f0f1a27f48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőr alezredes Müller Cecília és az operatív törzs után Findusz, a macska oldalán bukkan fel.","shortLead":"A rendőr alezredes Müller Cecília és az operatív törzs után Findusz, a macska oldalán bukkan fel.","id":"20210531_Gal_Kristof_nem_bir_a_babokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1a14d0-9ea0-429f-991b-12f0f1a27f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd887e0-d3e2-43ae-a8e3-e2f4e48093bd","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Gal_Kristof_nem_bir_a_babokkal","timestamp":"2021. május. 31. 14:35","title":"Gál Kristóf nem bír a bábokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","shortLead":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","id":"20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787af742-3eaf-45d4-b8b4-0e777fd18abc","keywords":null,"link":"/sport/20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","timestamp":"2021. május. 30. 13:57","title":"Az orra és a szemgödre is eltört Kevin De Bruynének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]