Egyelőre nem látni pontosan, mennyire zavarhatnak bele az ellenzéki összefogás esélyeibe az újonnan alakuló kispártok 2022-ben, de most is sok új szereplővel gazdagodik a magyar politikai színtér. Az új aktorok megjelenése néha így is zavarbaejtő színes, vagy éppen átlátszó.