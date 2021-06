„Túlságosan ráérnek” – reagált Nagy István agrárminiszter szerdán a Telex.hu riporterének arra a kérdésére, hogy mit szól a ferencvárosi új utcanevekhez, amiket a kerület és a főváros vezetése közösen adott át. Az utcanévtáblákkal Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina szándékosan froclizná Kínát: olyan neveket adtak, amelyek a Kínai Kommunista Pártnak rendkívül kellemetlen témákat foglalnak magukban. Ilyen például a Dalai Láma út, vagy a Hongkongi mártírok útja, amik közvetlenül a majdan épülő budapesti Fudan Egyetemet körülvevő utcák új nevei lesznek.

Az új utcanevekről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter sincs jó véleménnyel. „Nem volt eredeti ötlete a főpolgármester úrnak, ezt New York-ban már csinálják” – kommentálta röviden. Kovács Zoltán volt kormányszóvivő ennél keményebben fogalmazott: szerinte Budapest főpolgármestere és a ferencvárosi polgármester „elveszetették a józan eszüket”.

Bővebben fejtette ki álláspontját Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Semjén szerint az átnevezés „politikai gegként elmegy”, azonban komoly probléma vele, hogy sem a hongkongiakon, sem az ujgurokon nem segít egy ferencvárosi utcanévtábla. Semjén hozzátette, hogy szerinte Kínával kapcsolatban az egyetlen járható út az, amit a magyar kormány jár, vagyis hogy a lehető legjobb kapcsolatra törekednek a kommunista országgal. Semjén szerint a kormánynak köszönhető az is, hogy szombaton tüntethetnek az emberek a Fudan érkezése ellen: mivel sikerült a járvány harmadik hullámát is letörni, így már olyan lazák a szabályok, hogy tüntetni is lehet.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a megállapodásokat a „római jog óta” be kell tartani, így óva inti Karácsony Gergelyt attól, hogy megszegje azt, amit 2019-ben az önkormányzati választások után kötött a kormány Budapesttel. Gulyás szerint a kormány vállalta, hogy 8-9 ezer kollégiumi helyet létesít a majdani diákváros területén, ezek megvalósulását pedig „Fudan Egyetemtől teljesen függetlenül” is garantálta. Szerinte furcsa, hogy a főpolgármester a diákváros koncepciója ellen valónak tekint egy egyetemet.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára pusztán provokációnak véli az új utcaneveket. „Nyilván provokálni akarnak és mivel a dolog érdemét nem tudják befolyásolni, maradnak ezek a felületes eszközök” – mondta. Szerinte „komolyabb az agenda Kínában, minthogy ilyenekkel foglalkozzanak”.