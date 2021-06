Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8caae613-221b-417e-85b4-0e1c871af4fd","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A boksz és az autós üldözés már nem menne annyira, de ezekre nincs is szükségük Richard Osman főszereplőinek, akikről senki nem mondaná meg, hogy elmúltak negyvenévesek – ráadásul már kétszer egymás után.","shortLead":"A boksz és az autós üldözés már nem menne annyira, de ezekre nincs is szükségük Richard Osman főszereplőinek, akikről...","id":"202121__a_csutortoki_nyomozoklub__richard_osman__szenior_detektivek__kesore_jar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8caae613-221b-417e-85b4-0e1c871af4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c023046-7ba5-40f7-ba9c-9dce6c7c7c8e","keywords":null,"link":"/360/202121__a_csutortoki_nyomozoklub__richard_osman__szenior_detektivek__kesore_jar","timestamp":"2021. június. 01. 17:00","title":"Süt a nap és gyilkosság van a levegőben – egy remek krimi az év angol írójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a968693-2717-4660-bef9-25f62eff32fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyeztetni szeretne a BKK-val, a Budapest Közúttal és a lakókkal is.","shortLead":"Az önkormányzat egyeztetni szeretne a BKK-val, a Budapest Közúttal és a lakókkal is.","id":"20210531_Nem_lesz_jardaszukites_a_Dohany_utcaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a968693-2717-4660-bef9-25f62eff32fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a33d222-a014-4c17-bf04-afc73d623559","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Nem_lesz_jardaszukites_a_Dohany_utcaban","timestamp":"2021. május. 31. 17:24","title":"Nem lesz járdaszűkítés a Dohány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint érdekes részletek olvashatók ki azokból a bírósági iratokból, amelyek egy Google elleni per miatt készültek. 