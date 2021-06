Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28d3c3c1-1e87-4f3c-80a8-c95dc8f43527","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"A kocsi immár nemcsak a funkcionalitás jelképe, nem is puszta státusszimbólum, hanem az identitás kifejezője, sok esetben arról is tanúskodik, hol helyezi el magát a tulajdonos a politikai ideológiák terében.\r

","shortLead":"A kocsi immár nemcsak a funkcionalitás jelképe, nem is puszta státusszimbólum, hanem az identitás kifejezője, sok...","id":"20210601_Szeretettel_Erdelybol_Nagyot_valtozott_az_autosvilag_Romaniaban_30_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d3c3c1-1e87-4f3c-80a8-c95dc8f43527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be82059f-eb3d-4df3-92f5-8b7d3e770ea2","keywords":null,"link":"/360/20210601_Szeretettel_Erdelybol_Nagyot_valtozott_az_autosvilag_Romaniaban_30_ev_alatt","timestamp":"2021. június. 01. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: A romániai autósvilágot is elérte a \"posztfordizmus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Október 15-ig pótolni kell a koronavírus-járvány miatt elmaradt gyűléseket.","shortLead":"Október 15-ig pótolni kell a koronavírus-járvány miatt elmaradt gyűléseket.","id":"20210601_Ujra_tarthatnak_kozgyulest_a_tarsashazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ced6790-55ef-4db7-9363-17c50d55960b","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Ujra_tarthatnak_kozgyulest_a_tarsashazak","timestamp":"2021. június. 01. 10:29","title":"Újra tarthatnak közgyűlést a társasházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős teljesítményét kizárólag a hátsó kerekekre rászabadító nyitott tetős és hattyúajtós Vantage. Melyben kicsit akár farmeres James Bondnak is érezhetjük magunkat. ","shortLead":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős...","id":"20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66589501-8683-4be4-9032-30b01a72eeb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","timestamp":"2021. június. 02. 06:41","title":"Hattyúdal helyett hattyúajtó: meghajtottuk a 75 millió forintos Aston Martin Vantage roadstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f02619d-7c30-4c5e-9715-620490e422a8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás határozatlan időre tölti be a posztot.","shortLead":"Hajas Barnabás határozatlan időre tölti be a posztot.","id":"20210601_Biro_hajas_barnabas_volt_igazsagugyi_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f02619d-7c30-4c5e-9715-620490e422a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a587f6d8-f380-494c-a4d8-d5f6f7112d43","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Biro_hajas_barnabas_volt_igazsagugyi_allamtitkar","timestamp":"2021. június. 01. 09:49","title":"Bíró lett a volt igazságügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6757171d-494f-4e92-99c8-e4c67ecab6d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyurcsány-film munkacíme „A hazugság ára” volt, ez is kiderül a forgatásról készült jelenetekből.



","shortLead":"A Gyurcsány-film munkacíme „A hazugság ára” volt, ez is kiderül a forgatásról készült jelenetekből.



","id":"20210602_Megjelent_egy_rovid_werkfilm_az_Elkrtukrol_de_Gyurcsany_karakteret_ezen_sem_mutatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6757171d-494f-4e92-99c8-e4c67ecab6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228d8e24-c3be-4ba0-b826-5515df78e0c1","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Megjelent_egy_rovid_werkfilm_az_Elkrtukrol_de_Gyurcsany_karakteret_ezen_sem_mutatjak","timestamp":"2021. június. 02. 09:31","title":"Megjelent egy rövid werkfilm az Elk*rtukról, de Gyurcsány karakterét ezen sem mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy részleteiről Hadházy Ákos kérdezte meg Polt Pétert. ","shortLead":"Az ügy részleteiről Hadházy Ákos kérdezte meg Polt Pétert. ","id":"20210602_koltsegvetesi_csalas_komlo_polt_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d670316a-ded8-47eb-841d-8db34c71a5f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_koltsegvetesi_csalas_komlo_polt_peter","timestamp":"2021. június. 02. 14:17","title":"Jelentős költségvetési csalás miatt indítottak nyomozást, de a legfőbb ügyész szerint az ügynek nincs politikai érintettje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 26-án Balatonfüreden lesz a díjátadó.



","shortLead":"Június 26-án Balatonfüreden lesz a díjátadó.



","id":"20210602_Kozzetettek_a_magyar_Oscar_jeloltjeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28fb769-d758-431b-a84b-e92ee757e99e","keywords":null,"link":"/kultura/20210602_Kozzetettek_a_magyar_Oscar_jeloltjeit","timestamp":"2021. június. 02. 10:15","title":"Közzétették a \"magyar Oscar-díj\" jelöltjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült, hogy Kína engedélyt adott, hogy Magyarország egy új főkonzulátust létesítsen a Kuangtung tartománybeli Kantonban.","shortLead":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült...","id":"20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf302d91-2cb4-4ba4-af2d-5b020d0b04bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","timestamp":"2021. május. 31. 19:59","title":"Kínai Sinopharmot gyárthatnak majd a Nemzeti Oltóanyaggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]