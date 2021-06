Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2eb2e67-b2f3-4159-8e7e-e5303c382ede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délután fognak megjelenni a helikopterek a XIII. kerületben.","shortLead":"Péntek délután fognak megjelenni a helikopterek a XIII. kerületben.","id":"20210603_katonai_helikopter_gyakorlat_duna_plaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2eb2e67-b2f3-4159-8e7e-e5303c382ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b89669-7cb8-4e12-91b0-363c80f01e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_katonai_helikopter_gyakorlat_duna_plaza","timestamp":"2021. június. 03. 12:45","title":"Katonai helikopterek fognak gyakorlatozni a Duna Plazánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"És közben elkészülhetnek az első nagy felbontású képek a bolygóról.","shortLead":"És közben elkészülhetnek az első nagy felbontású képek a bolygóról.","id":"20210603_nasa_venusz_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a05dbf-c295-4f39-9f2f-7cec0c8f54b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_nasa_venusz_urkutatas","timestamp":"2021. június. 03. 07:18","title":"A NASA két missziót is tervez a Vénuszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormány döntött az új rendszámtáblákról. Az eddigi három betű és három szám helyett kétszer két betű és három szám jelenik meg az alap állandó rendszámtáblán, és felkerül rá a címer is.","shortLead":"A kormány döntött az új rendszámtáblákról. Az eddigi három betű és három szám helyett kétszer két betű és három szám...","id":"20210602_Uj_magyar_rendszamtabla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c305fd-e3b0-428b-962e-e3dd96b6c127","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_Uj_magyar_rendszamtabla","timestamp":"2021. június. 02. 07:17","title":"Egy betűvel hosszabbak lesznek a magyar rendszámok jövő nyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","shortLead":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","id":"20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e97538-ca45-425e-a845-1ec0dc770ed2","keywords":null,"link":"/elet/20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 14:10","title":"A németek majdnem fele a járvány után is hordana maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d518d54-ceec-4f65-9c8e-44534cacf4d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínos ügybe keveredett tavaly az Apple, de az ügyben eljáró bíróság most a javára döntött: nincs, ami alátámasztaná, hogy az amerikai cég egy munkatársa korrupt szándékkal akart iPadeket ajándékozni.","shortLead":"Kínos ügybe keveredett tavaly az Apple, de az ügyben eljáró bíróság most a javára döntött: nincs, ami alátámasztaná...","id":"20210603_apple_ipad_vesztegetes_fegyverviselesi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d518d54-ceec-4f65-9c8e-44534cacf4d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d93344-13ae-4ee7-918a-54080c12ac11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_apple_ipad_vesztegetes_fegyverviselesi_engedely","timestamp":"2021. június. 03. 10:03","title":"Ejtették az Apple-vezető elleni vádat, aki iPadeket adott volna fegyverviselési engedélyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfd107f-f5ba-4f08-b220-d8670c3f4050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy gép meghibásodása miatt kerülhetett fémszennyeződés a Brumi mortadellába.","shortLead":"Egy gép meghibásodása miatt kerülhetett fémszennyeződés a Brumi mortadellába.","id":"20210603_Femszennyezodes_Lidl_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abfd107f-f5ba-4f08-b220-d8670c3f4050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04664e6-7b8b-423e-8866-d5c6c76e6b75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Femszennyezodes_Lidl_visszahivas","timestamp":"2021. június. 03. 19:21","title":"Fémszennyeződés miatt hív vissza a Lidl egy felvágottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352b917a-13be-441f-931b-8b5ce8343688","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanuló életét sikerült megmenteni, végül mentőhelikopter vitte kórházba.","shortLead":"A tanuló életét sikerült megmenteni, végül mentőhelikopter vitte kórházba.","id":"20210602_Osszeesett_14_eves_fiu_testnevelesora_Szabolcs_megye_mentohelikopter_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352b917a-13be-441f-931b-8b5ce8343688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd77709b-fea8-4638-a319-d0ff0f96416e","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Osszeesett_14_eves_fiu_testnevelesora_Szabolcs_megye_mentohelikopter_korhaz","timestamp":"2021. június. 02. 10:12","title":"A tanárok és a mentők mentették meg egy tornaórán összeesett fiú életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Korábban a francia halászok lezártak egy kikötőt Jersey szigetén, Boris Johnson pedig kivezényelte őfelsége flottáját. Most sikerült kezelni a Brexit utóhatását - legalábbis az idei évre.","shortLead":"Korábban a francia halászok lezártak egy kikötőt Jersey szigetén, Boris Johnson pedig kivezényelte őfelsége flottáját...","id":"20210603_Megegyeztek_a_britek_es_az_EU_a_halalaszati_vitaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deb5922-3092-42a5-85f4-63d4cac11cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Megegyeztek_a_britek_es_az_EU_a_halalaszati_vitaban","timestamp":"2021. június. 03. 11:08","title":"Megegyeztek a britek és az EU a halászati vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]